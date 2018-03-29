Вводятся невозвратные билеты на поезда дальнего следования

РЖД планирует продавать невозвратные билеты на половину существующих маршрутов.

Госдума утвердила нововведение на железнодорожном транспорте. Во втором чтении был принят законопроект, предусматривающий введение «невозвратных» проездных документов (билетов) на поезда дальнего следования.

Согласно проекту, пассажиры теперь будут иметь возможность приобрести билет по по тарифам, предусматривающим условие о получении обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета, либо по тарифам, не предусматривающим такого условия.

РЖД планирует продавать невозвратные билеты на половину существующих маршрутов, но пока не решено, на какие направления. Стоимость поездки в купе, мягком вагоне и в «люксе» может стать на 30% — 50% меньше, но если поездка отменяется, риск финансовых потерь ляжет на пассажира.

Получить назад деньги при возврате «невозвратного» билета можно будет только в исключительных случаях (болезнь пассажира или совместно следующего с ним члена семьи; травмирование пассажира в результате несчастного случая; смерть члена семьи) при наличии подтверждающих документов, а также в связи с отменой, задержкой отправления поезда или при непредоставлении пассажиру места, указанного в билете.

Отмечается, что перевозчик сможет предусматривать условие о невозвратности только в отношении тарифов, регулирование которых не отнесено к полномочиям федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий на транспорте.

Предполагается, что в случае принятия, поправки вступят в силу уже 1 января 2019 года.

Фото: Gensa Gensa