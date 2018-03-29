Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Вводятся невозвратные билеты на поезда дальнего следования

  • 29/03/2018
поезд

РЖД планирует продавать невозвратные билеты на половину существующих маршрутов.

Госдума утвердила нововведение на железнодорожном транспорте. Во втором чтении был принят законопроект, предусматривающий введение «невозвратных» проездных документов (билетов) на поезда дальнего следования.

Согласно проекту, пассажиры теперь будут иметь возможность приобрести билет по по тарифам, предусматривающим условие о получении обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета, либо по тарифам, не предусматривающим такого условия.

РЖД планирует продавать невозвратные билеты на половину существующих маршрутов, но пока не решено, на какие направления. Стоимость поездки в купе, мягком вагоне и в «люксе» может стать на 30% — 50% меньше, но если поездка отменяется, риск финансовых потерь ляжет на пассажира.

Получить назад деньги при возврате «невозвратного» билета можно будет только в исключительных случаях (болезнь пассажира или совместно следующего с ним члена семьи; травмирование пассажира в результате несчастного случая; смерть члена семьи) при наличии подтверждающих документов, а также в связи с отменой, задержкой отправления поезда или при непредоставлении пассажиру места, указанного в билете.

Отмечается, что перевозчик сможет предусматривать условие о невозвратности только в отношении тарифов, регулирование которых не отнесено к полномочиям федерального органа исполнительной власти по регулированию естественных монополий на транспорте.

Предполагается, что в случае принятия, поправки вступят в силу уже 1 января 2019 года.

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

Для тех, кто верит в свой бизнес

29/03/2018
Региональные предприятия уже приспособились к новым экономическим реалиям и постепенно начинают задумываться о том, как расширить производство, чтобы занять освободившиеся ниши, либо оценивают новые сегменты рынка.

На трагедии зарабатывают социальный капитал

29/03/2018
При получении информации, которая вызывает сильную эмоциональную реакцию, ставьте себя на паузу.

Автостат: HyundaiCreta— лидер продаж в регионе

29/03/2018
Компактный кроссовер HyundaiCreta лидирует в ТОП-10 продаж в Новосибирской области с начала 2018 года по данным аналитического агентства «Автостат».

Мнение

Нужно четко понимать, что вы и компания — не одно и то же

Все материалы

Открытые перспективы Китая

29/03/2018

Для тех, кто верит в свой бизнес

29/03/2018

На трагедии зарабатывают социальный капитал

29/03/2018

Автостат: HyundaiCreta— лидер продаж в регионе

29/03/2018

Руслан Власов может войти в новосибирское правительство

28/03/2018

Механизм реабилитации вступает в силу

28/03/2018

Эксперты ФАТФ могут приехать на беседу с бизнесом в регионы Сибири

28/03/2018

ГК «Восток-Моторс» станет официальным дилером марки LEXUS в Новосибирске

28/03/2018

В Чистой Слободе построят станцию наземного метро

28/03/2018

До конца года «Сколково» планирует привлечь более 50 резидентов из Новосибирска

27/03/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag