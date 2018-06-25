Выбрано новое место для мусорного полигона

Его планируется разместить недалеко от села Лекарственное Тогучинского района.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провел заседание рабочей группы, по итогам которого было решено утвердить участок для второго мусорного полигона.

— Расположение мусорного полигона в Плотниковском сельсовете вызывало бы определенные неудобства для жителей и дачников. Поэтому предложение было отклонено. Хотя все законные основания для его обустройства на этом участке были, — подчеркнул Травников. — Сейчас в качестве альтернативы выдвинуто село Лекарственное в Мирновском сельсовете Тогучинского района.

— Сейчас на участке отсутствуют какие-либо капитальные строения, по нему проходят полевые дороги, а рельеф достаточно ровный. В ближайшее время будет произведено межевание земель. Для того чтобы перевести земли в муниципальную собственность проведена ревизия, в ходе которой выяснилось, что из 206 собственников участков 140 значатся умершими, — констатировал Шилохвостов.

Как рассказал, сотрудники ведомства внимательно изучили территорию площадью в 1900 гектаров, которая относится к землям сельхозназначения и находится на балансе колхоза «Заря».

Андрей Травников поинтересовался, что еще, теоретически, может стать помехой на пути создания нового полигона в Лекарственном. По словам главы департамента, вопросы могут возникнуть в случае обнаружения на площадке полезных ископаемых, возможности загрязнения водоемов и при появлении новых собственников. Для того чтобы все вопросы и предложения противников строительства полигона были направлены вовремя и официально, правительство области планирует обнародовать данные о предстоящем строительстве полигона в СМИ. На данный момент, по словам участников заседания, никаких обращений от жителей, общественников и т.д. не поступало.

— Третий серьезный момент: рекультивация наших полигонов, особенно тех, что находятся в черте города, — отметил Владимир Знатков. — Это стоит миллиарды рублей, и решение вопроса впереди. Другой момент касается программы вторсырья, то есть ситуация связанная с развитием местной промышленности по обороту вторичного сырья, изделиям из него, господдержки и госзаказов. Ранее эту задачу на уровне области никогда не решали.

напомнил, что остается нерешенным еще ряд принципиальных вопросов. В регионе не утверждена новая территориальная схема размещения отходов — она еще не прошла публичные слушания. Кроме того, до сих пор не выбран региональный оператор для управления системой утилизации и переработки отходов. Напомним, конкурс сдвигался уже несколько раз и сейчас его итоги планируется подвести 19 июля.

Врио губернатора поручил правительству оценить — какое вторсырье и в каких объемах можно получать при переработке твердых коммунальных отходов, собранных в области, кто может выступить в роли переработчиков и перспективы развития этого сегмента.

На рабочем заседании в очередной раз был рассмотрен вопрос о возможности расторжения концессионного соглашения на строительство полигонов с ООО «Экология-Новосибирск». Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко отметил, что, имея на руках нерасторгнутый договор концессии, эта компания получает конкурентное преимущество на торгах по выбору регионального оператора.

— Новосибирская область может с легкостью расторгнуть данное соглашение, поскольку концессионер еще не понес никаких убытков, — заявил Агеенко.

— У нас была цель внести поправки и изменения (в концессионное соглашение по строительству полигонов. — ред.), но ФАС пояснила, что изменить четыре параметра невозможно. Для этого должен выйти либо федеральный закон, либо областной, либо возникнуть форс-мажор, — заявил Вадим Агеенко. — Поэтому изменить основные параметры невозможно. Мы еще Городецкому (экс-губернатор Новосибирской области. —ред.) говорили: расторгаем и находим новый путь. Если расторгаем в обычном режиме, то не будем ничего платить.

Андрей Травников предложил рассмотреть несколько вариантов решения этого вопроса: расторжение концессионного соглашения по строительству полигонов и изменение существующих условий, отметив, что концессионер, возможно, уже и сам потерял к нему интерес.

По итогам заседания рабочей группы принято решение о проведении осенью тематической конференции. На ней планируется рассмотреть опыт исполнения законодательства в сфере обращения отходов, а также три ключевые темы: выборы оператора, государственно-частное партнерство и вопросы переработки вторсырья.

До начала 2000-х в селе Лекарственное существовало единственное в Сибири специализированное предприятие по выращиванию лекарственного растительного сырья: валерианы, белены, дурмана, ревеня, наперстянки, аптечной ромашки, опийного и морфийного мака, говорится на сайте Мирновского сельсовета. В районе сельсовета расположены реки Карпысак, Каменка, Воскорниха, а также дамба.

Мария Лисица

Фото Натальи Коробицыной