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Выбрано новое место для мусорного полигона

  • 25/06/2018
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Его планируется разместить недалеко от села Лекарственное Тогучинского района.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провел заседание рабочей группы, по итогам которого было решено утвердить участок для второго мусорного полигона.

— Расположение мусорного полигона в Плотниковском сельсовете вызывало бы определенные неудобства для жителей и дачников. Поэтому предложение было отклонено. Хотя все законные основания для его обустройства на этом участке были, — подчеркнул Травников. — Сейчас в качестве альтернативы выдвинуто село Лекарственное в Мирновском сельсовете Тогучинского района.

Почему сдвинули конкурс по выбору регионального оператора?

Как рассказал руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов, сотрудники ведомства внимательно изучили территорию площадью в 1900 гектаров, которая относится к землям сельхозназначения и находится на балансе колхоза «Заря».

— Сейчас на участке отсутствуют какие-либо капитальные строения, по нему проходят полевые дороги, а рельеф достаточно ровный. В ближайшее время будет произведено межевание земель. Для того чтобы перевести земли в муниципальную собственность проведена ревизия, в ходе которой выяснилось, что из 206 собственников участков 140 значатся умершими, — констатировал Шилохвостов.

Андрей Травников поинтересовался, что еще, теоретически, может стать помехой на пути создания нового полигона в Лекарственном. По словам главы департамента, вопросы могут возникнуть в случае обнаружения на площадке полезных ископаемых, возможности загрязнения водоемов и при появлении новых собственников. Для того чтобы все вопросы и предложения противников строительства полигона были направлены вовремя и официально, правительство области планирует обнародовать данные о предстоящем строительстве полигона в СМИ. На данный момент, по словам участников заседания, никаких обращений от жителей, общественников и т.д. не поступало.

Под мусороперерабатывающий комплекс будут искать новое место

Врио первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков напомнил, что остается нерешенным еще ряд принципиальных вопросов. В регионе не утверждена новая территориальная схема размещения отходов — она еще не прошла публичные слушания. Кроме того, до сих пор не выбран региональный оператор для управления системой утилизации и переработки отходов. Напомним, конкурс сдвигался уже несколько раз и сейчас его итоги планируется подвести 19 июля.

— Третий серьезный момент: рекультивация наших полигонов, особенно тех, что находятся в черте города, — отметил Владимир Знатков. — Это стоит миллиарды рублей, и решение вопроса впереди. Другой момент касается программы вторсырья, то есть ситуация связанная с развитием местной промышленности по обороту вторичного сырья, изделиям из него, господдержки и госзаказов. Ранее эту задачу на уровне области никогда не решали.

Врио губернатора поручил правительству оценить — какое вторсырье и в каких объемах можно получать при переработке твердых коммунальных отходов, собранных в области, кто может выступить в роли переработчиков и перспективы развития этого сегмента.

На рабочем заседании в очередной раз был рассмотрен вопрос о возможности расторжения концессионного соглашения на строительство полигонов с ООО «Экология-Новосибирск». Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко отметил, что, имея на руках нерасторгнутый договор концессии, эта компания получает конкурентное преимущество на торгах по выбору регионального оператора.

— Новосибирская область может с легкостью расторгнуть данное соглашение, поскольку концессионер еще не понес никаких убытков, — заявил Агеенко.

Торги по выбору регионального оператора снова сдвинули

Андрей Травников предложил рассмотреть несколько вариантов решения этого вопроса: расторжение концессионного соглашения по строительству полигонов и изменение существующих условий, отметив, что концессионер, возможно, уже и сам потерял к нему интерес.

— У нас была цель внести поправки и изменения (в концессионное соглашение по строительству полигонов. — ред.), но ФАС пояснила, что изменить четыре параметра невозможно. Для этого должен выйти либо федеральный закон, либо областной, либо возникнуть форс-мажор, — заявил Вадим Агеенко. — Поэтому изменить основные параметры невозможно. Мы еще Городецкому (экс-губернатор Новосибирской области. —ред.) говорили: расторгаем и находим новый путь. Если расторгаем в обычном режиме, то не будем ничего платить.

По итогам заседания рабочей группы принято решение о проведении осенью тематической конференции. На ней планируется рассмотреть опыт исполнения законодательства в сфере обращения отходов, а также три ключевые темы: выборы оператора, государственно-частное партнерство и вопросы переработки вторсырья.

До начала 2000-х в селе Лекарственное существовало единственное в Сибири специализированное предприятие по выращиванию лекарственного растительного сырья: валерианы, белены, дурмана, ревеня, наперстянки, аптечной ромашки, опийного и морфийного мака, говорится на сайте Мирновского сельсовета. В районе сельсовета расположены реки Карпысак, Каменка, Воскорниха, а также дамба.

Мария Лисица

Фото Натальи Коробицыной

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