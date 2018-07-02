Банк Акцепт начал продажи эксклюзивных монет, посвященных 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.
Уже несколько десятилетий нет с нами Владимира Высоцкого – уникального барда, актера театра и кино, поэта и автора прозаических произведений, — но поклонников его творчества не становится меньше.
Память о нем воплощается в скульптурах и картинах, в стихотворениях и фильмах.
В 2018 году выпущены серебряные монеты с изображениями Владимира Высоцкого.
В июне Банк Акцепт начал продажи эксклюзивных монет, посвященных 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Комплект состоит из 4-х серебряных монет в деревянном подарочном футляре. На монетах изображения Владимира Высоцкого, раскрывающие его многогранный талант: Высоцкий — автор и исполнитель песен. С гитарой в руках, без которой его образ просто немыслим.
Высоцкий — театральный актер в роли Хлопуши в спектакле Театра на Таганке «Пугачев».
Высоцкий — актер кино в роли поручика Брусенцова в фильме «Служили два товарища», и, конечно же, легендарный Глеб Жеглов в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».
Монеты выпущены Республикой Гана тиражом всего 250 экземпляров!
Тел. 8-800-100-27-37
Фото: предоставлено пресс-службой банка
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