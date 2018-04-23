Выпуск инновационной продукции в Новосибирской области увеличился на 11,5 %

Почти 87 % отгруженных инновационных товаров и услуг принадлежит организациям обрабатывающих производств.

В первом квартале 2018 года организациями Новосибирской области (без субъектов малого предпринимательства) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг инновационного характера собственными силами на сумму 897,3 млн. рублей, что на 11,5% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг крупных и средних организаций области составила 0,5%.

Большая часть отгруженных инновационных товаров, работ и услуг произведена организациями обрабатывающих производств (86,6%).

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