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Выручка ГК «Обувь России» в первом квартале составила более 2,2 млрд рублей

  • 19/04/2018

Компания открыла 34 новых собственных магазина в 30 городах России.

— Первый квартал 2018 года был достаточно успешным для компании. Несмотря на существенный сдвиг сезонов и аномально низкие температуры в первые весенние месяцы выручка компании в отчетный период увеличилась на 6,1% и составила 2,257 млрд руб. В рамках реализации программы по развитию сети за первые три месяца этого года мы открыли 34 новых собственных магазина в 30 городах.  Мы наращиваем присутствие во всех регионах — в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке и в центральной части России, — рассказал директор группы компаний «Обувь России» Антон Титов.

По его словам, в 1-м квартале Группа значительно расширила географию розничных продаж и вышла в 10 новых городов. В результате розничная сеть Группы приросла на 6% и на 31 марта 2018 года насчитывала 569 торговых точек, из них 113 — франчайзинговые, в 163 городах.

— В 2018 году российский обувной рынок сохраняет положительную динамику, постепенно растет спрос. Мы видим, как меняются потребительские предпочтения, и покупатели активнее приобретают более модную, интересную обувь из натуральной кожи. Учитывая данные тенденции, в новом весенне-летнем сезоне мы увеличили долю модной обуви в коллекциях до 30% (в 2017 году она составляла 20%), расширили ассортимент обуви casual спорт, — говорит Антон Титов.

Отмечается, что в апреле «Обувь России» наблюдает значительный рост сопоставимых продаж (LFL): в первую неделю на 10,5%, во вторую — на 21,9%, и итого за две недели апреля — на 16%.

— Подводя итоги деятельности компании в 1-м квартале, мы хотим отметить, что Группа расширила сеть в полном соответствии с заявленными ранее планами. Мы намерены уже к 4-му кварталу реализовать программу по развитию сети на этот год и запустить 100 магазинов, о чем мы также объявляли ранее. Мы будем дальше расширять товарные группы, в том числе и ассортимент одежды. В рамках программы развития интернет-продаж в 2018 году мы намерены запустить новые мобильные приложения наших брендов и расширить сотрудничество с онлайн-гипермаркетами, — подчеркнул Антон Титов.

Фото: Анна Калинина

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