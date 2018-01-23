Выходим из рецессии

Михаил Шмелев, директор выставочной компании ITE Siberia:

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— Основное событие для страны и для области — выход экономики из рецессии. На это указывают и макроиндикаторы (+1,7% рост ВВП по прогнозу Всемирного банка) и показатели деятельности отдельных компаний. По данным Росстата за 9 месяцев 2017 года сальдированный финансовый результат предприятий Новосибирской области вырос на 29,7% относительно соответствующего периода 2016 года. Отмечу лидеров по относительному приросту: «гостиницы и общепит» (+79%) и «транспортировка и хранение» (+55%). Позитив для экономики в том, что вторая отрасль — это один из стратегических драйверов роста, регулярно закладываемых в различные прогнозы и программы развития в связи с уникальным географическим положением региона. А лидерство сектора «гостиниц и общепита» подтверждает тенденцию усиления межрегиональных и международных связей региона. Я также могу это подтвердить увеличением числа посетителей на выставках в «Новосибирск Экспоцентре».

— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты, которые реализовывались, анонсировались в 2017 году, вы считаете наиболее значимыми для региона?

— Я бы посмотрел с другой стороны и отметил среди значимых IPO компании «Обувь России», которая привлекла около 100 млн. долларов путем продажи акций. Почему это значимо? Наличие таких финансовых ресурсов позволит компании реализовать свои инвестиционные проекты по производству обуви на площадках в Бердске и Новосибирске и по расширению сбытовой сети. Компания готовилась к этому событию более 10 лет — переходила на международные стандарты финансовой отчетности, регулярно информировала бизнес сообщество о своей деятельности, привлекала заемные средства путем выпуска облигаций, создавая таким образом кредитную и финансовую историю для широкого круга инвесторов. Именно возможность использования разнообразных финансовых инструментов, а не только банковских кредитов, ускоряет реализацию многих инвестиционных проектов. Например, на сегодня в реестре инвестпроектов Новосибирской области около 130 млрд. руб. — это проекты на проектной и прединвестиционной стадиях и для того, чтобы они реализовались хотя бы на 50% крайне необходимо прорабатывать альтернативные источники финансирования. «Обувь России» выступила первопроходцем на рынке капитала, другие компании могут последовать ее примеру, если захотят преуспеть в развитии своих инвестпрограмм.

➥ «Обувь России» пошла на IPO

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные планы?

— Итоги нашей работы подтверждают рыночные тренды — экономика плавно переходит к росту, компании как и в 2012-2013 годах увеличивают свои рекламные бюджеты. По данным на 1 декабря выручка и стоимость предзаказов у нас приросли на 15% к 2016 году, суммарно по всем 20 выставочным проектам и это превышает плановые показатели. Отдельно отмечу проект «Агросиб-2017», который мы реализуем при поддержке министерства сельского хозяйства области. В этом году проект стал крупнейшим в нашем выставочном портфеле — вместе с выставкой продуктов питания и напитков «Интерфуд» они собрали на площадке около 255 экспонентов из 9 стран мира и около 8400 посетителей из разных регионов Сибирского федерального округа.

— Какие задачи ставите перед своей компанией на 2018 год?

—Основная задача — сделать так, чтобы каждая наша выставка стала обязательным для участия мероприятиям, ведущим отраслевым событием региона. В этой связи мы будем работать над увеличением количества и разнообразия экспонентов (страны, регионы, сектора). Также наша задача в том, что показать посетителям стендов разнообразный товарный ассортимент, в том числе и технологические новинки. Только интересный контент способен заинтересовать посетителя не только из Новосибирска, но и из других городов Сибири. Например, в 2017 году около 15% наших посетителей представляли близлежащие регионы — Томскую и Кемеровскую области и Алтайский край. В 2018 году мы планируем увеличить эту долю. Что касается планов продаж, то ориентируемся на прирост в 10-15% к 2017 году.