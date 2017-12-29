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Выжил и пошел дальше

  • 29/12/2017

Александр Назаров, владелец консалтинговой компании Nazarov & Partners:

— Главные события на рынке недвижимости региона?

— Не могу вспомнить таковых. Может быть стоить просто сказать, что рынок выжил и даже шел вперед. Что застройщики элитных комплексов («Монблан» и «Милкхауз») их достроили и успешно завершают проекты, что «Жуковка» строится, что «Флора и Фауна» реанимировала проект. И что цены на элитку не рухнули.

Тенденции элитной недвижимости: покупатели научились выбирать

Новый комплекс апартаментов в центре города (для сдачи в аренду) незаметно по-тихому построили «Апарт-отель Apartville», также ввели в эксплуатацию «Парк Резиденс» и БЦ компании СД «Альфа Капитал» на Кирова.

Фитнес-рынок Новосибирска: тренд на сегментацию

Банкротство ЗАО «Строитель» и переход крупнейшего БЦ за территорией Урала — «Кронос» — за долги кредитору.

— Какие новые тенденции появились на рынке региона в 2017году?

— Не знаю. Вырос интерес рынка к лофтам, динамичнее других сегментов развивается складской.

В Новосибирске открылся новый лофт

— Какие проекты вы считаете самыми яркими?

— ЖК Флотилия — из–за месторасположения и особенностей архитектуры. Он создает новую визитную карточку города.

Эко-квартал Flora&Fauna признан лучшим строящимся жилым комплексом премиум-класса

— Что ожидаете от 2018 года?

— Ожидаю большего приведения цен к адекватным и как следствие большей динамики рынка.

Фото: из личных архивов

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