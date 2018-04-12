Холдинг «Солнечные продукты» экспортировал более двух тысяч тонн майонеза

Из них 400 тон произведены на «Новосибирском жировом комбинате».

В январе-марте «Солнечные продукты» экспортировали 2,2 тысячи тонн майонезной продукции собственного производства, сообщает пресс-служба компании. В ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе компании уточнили, что около 400 тыс тонн экспортированного продукта произвел «Новосибирский жировой комбинат».

Майонез производственных предприятий холдинга – Московского, Новосибирского и Саратовского жировых комбинатов поставляется в Азербайджан, Германию, Грузию, Казахстан, Монголию, Молдову, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Украину, в Израиль и США. С начала сезона (сентябрь-февраль) сразу три страны увеличили закупки майонеза до собственного полугодового рекорда. Нарастили объемы: Азербайджан (+17%), Грузия (+17%) и Таджикистан (+8%), который перешагнул отметку в тысячу тонн майонеза за полгода, уточняют в компании.

По итогам 2017 года в страны-импортёры было отправлено почти 8,5 тысяч тонн майонезной продукции холдинга, что составило 22% доли рынка.

«Солнечные продукты» занимают 2-е место в России по объему производства сырого подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности, 3-е место по объему производства фасованного маргарина и 4-е место на рынке майонезов, сохраняя лидирующие позиции во всех сегментах в домашних регионах. Холдинг входит в ТОП-30 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в РФ, в управлении холдинга находится 157 тыс. га земель.

«Солнечные продукты» — ключевой актив группы компаний «Букет», реализующей проекты в аграрном секторе, пищевой промышленности, машиностроении, банковском и девелоперском бизнесе в России и за рубежом.

Фото: пресс-служба компании