Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Клуб экспертов
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Яндекс.карты сориентируют по ценам

  • 03/08/2018
18550350893

В приложении можно найти цены в парикмахерских, пабах, музеях, кинотеатрах и других заведениях Новосибирска.

Теперь жителям и гостям города будет проще сориентироваться в предложениях и подыскать среди десятков мест самое подходящее, сообщили в пресс-службе компании.

— Тем, кто спрашивает про кофейни, Карты назовут цену капучино. Тем, кто ищет салоны красоты, — цену женской стрижки. При поиске гостиниц пользователи узнают стоимость за ночь, а при поиске кафе — средний чек. Данные отображаются прямо на карте — остаётся лишь сравнить их и сделать выбор, — пояснили в пресс-службе.

О любом месте доступны подробности: часы работы, рейтинг, возможность оплаты картой. В карточке ресторана можно заказать в нём столик, в карточке парикмахерской — записаться на стрижку, а в карточке гостиницы — забронировать номер. Такую опцию поддерживают многие заведения.

Отмечается, что цены на товары и услуги можно посмотреть в веб-версии Яндекс.Карт и в мобильном приложении для iOS и Android. Данные Яндекс получает от самих организаций или собирает на их сайтах.

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

Погрузка грузов в Новосибирском регионе ЗСЖД увеличилась более чем на четверть

03/08/2018
Погрузка каменного угля составила 8,3 млн тонн — рост более чем на 42 %.

В Новосибирской области появятся блочно-модульные газовые котельные нового типа

03/08/2018
Предварительная стоимость строительства 10 блочно-модульных газовых котельных в Ордынском районе составит порядка 122 млн рублей.

В Сибири выросли продажи крепкого алкоголя

03/08/2018
Больше всего увеличились продажи ликёро-водочных изделий – на 20 % и водки – на 15 %.

Мнение

Топ-7 налоговых рисков строительных компаний

Все материалы

В Новосибирской области на 20% выросло число пожаров

03/08/2018

Банк «Левобережный» предоставил бизнесу возможность расчетов в канадских долларах

03/08/2018

В Новосибирске пройдет Audi quattro days

03/08/2018

Промсвязьбанк начал электронный обмен информацией с ФССП на основе модуля RS-Connect

03/08/2018

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков с наибольшим приростом розничного портфеля за июнь

03/08/2018

Кинотеатр «Металлист» пошел под снос

02/08/2018

В Новосибирске состоялась презентация BMW X4

02/08/2018

Банк «Левобережный» в ТОП-40 по количеству выданных гарантий

02/08/2018

Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн рублей

02/08/2018

Пенсионные маневры

02/08/2018

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

 

×