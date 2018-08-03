Яндекс.карты сориентируют по ценам

В приложении можно найти цены в парикмахерских, пабах, музеях, кинотеатрах и других заведениях Новосибирска.

Теперь жителям и гостям города будет проще сориентироваться в предложениях и подыскать среди десятков мест самое подходящее, сообщили в пресс-службе компании.

— Тем, кто спрашивает про кофейни, Карты назовут цену капучино. Тем, кто ищет салоны красоты, — цену женской стрижки. При поиске гостиниц пользователи узнают стоимость за ночь, а при поиске кафе — средний чек. Данные отображаются прямо на карте — остаётся лишь сравнить их и сделать выбор, — пояснили в пресс-службе.

О любом месте доступны подробности: часы работы, рейтинг, возможность оплаты картой. В карточке ресторана можно заказать в нём столик, в карточке парикмахерской — записаться на стрижку, а в карточке гостиницы — забронировать номер. Такую опцию поддерживают многие заведения.

Отмечается, что цены на товары и услуги можно посмотреть в веб-версии Яндекс.Карт и в мобильном приложении для iOS и Android. Данные Яндекс получает от самих организаций или собирает на их сайтах.

Фото: Ростислав Нетисов