Яндекс выпустил мобильное приложение Народная карта

С помощью компьютерного зрения Яндекс находит на фотографии информацию, которую нужно добавить на карту.

С помощью мобильного приложения Народная карта новосибирцы могут участвовать в создании карты своего города, просто отправляя Яндексу снимки улиц. Так, если запечатлеть недавно появившийся знак парковки, она появится в Навигаторе и Яндекс.Картах, сообщили в пресс-службе компании.

С помощью компьютерного зрения Яндекс находит на снимках информацию, которую нужно добавить на карту. Сейчас приложение умеет распознавать на фотографиях знаки ограничения скорости и парковок, на очереди — другие знаки и дорожная разметка. Эти данные будут учитываться при построении маршрутов, помогать подсказывать водителям манёвры, разрешённую скорость и находить места для стоянки.

— Мы хотим, чтобы обновлять карту было так же просто, как делать фотографии. Новое приложение — это своего рода сканер, который считывает дорожную информацию, необходимую для карт и навигации, — говорит Андрей Стрелков, директор по платформенным решениям геосервисов. — В дальнейшем с помощью приложения можно будет не только делать снимки, но и указывать шлагбаумы, светофоры и дорожные знаки. А в будущем оно будет учитывать любую информацию — вплоть до вывесок и номеров домов.

Отмечается, что с помощью нового приложения Яндекс уже добавил на сервис для редактирования карт 30 миллионов снимков 30 городов страны — съёмки проводили волонтёры и картографы компании.

Фото: предоставлено пресс-службой компании