«Юла» покажет

Сервис объявлений можно использовать для мониторинга последствий решений законодателей и изменений в экономике.

— Анализируя объявления на сервисе, мы видим реакцию на федеральные законы, тренды в экономике и даже на погодные явления, — рассказал на встрече с журналистами в Новосибирске сотрудник пресс-службы «Юлы» Артем Коваленко.

Осенью 2017 года, когда законодатели обязали автолюбителей размещать на машинах знак «Шипы», на сервисе был пик объявлений по продаже/покупке наклеек. Аналогичная ситуация наблюдалась после того, как в Госдуме начал рассматриваться закон, разрешающий ритейлерам продавать лекарственные препараты.

— Очевидно, что маленьким аптекам в такой ситуации выживать будет трудно. После начала обсуждения закона количество объявлений о продаже готового аптечного бизнеса и оборудования для него выросло в 3,5 раза. Предприниматели боятся и продают аптеки, — говорит Артем.

В прошлом году на пике популярности, в том числе как источник информации, на «Юле» был майнинг.

— Любые колебания, происходившие на рынке, влияли на то, что люди тут же бежали покупать (когда криптовалюта росла) или продавать (когда курс падал), — рассказывает руководитель пресс-службы «Юлы» Тимофей Соболевский. — Изначально сильный ажиотаж мы наблюдали по видеокартам. Потом все перешли на профессиональные фермы, затем начали продавать места в майнинг-отелях и т.д.

В 2018 году на «Юле» наблюдали бурный рост количества объявлений о продаже бензина по стране. Чаще всего посетители искали дизельное топливо (43%), которое, по данным Росстата, больше всего выросло в цене на заправках. Далее следует бензин марок АИ-92 (29%) и АИ-95 (25%). В Сибири наиболее активно покупкой и продажей топлива через сервис объявлений занимались красноярцы.

Еще один тренд, который сформировался в 2018 году: на «Юле» выросло количество объявлений о продаже микробизнеса стоимостью до 60 млн рублей (то есть микробизнес, который продают за годовую выручку) — с начала года на 10%. ОпрошенныеInfopro54 не исключают, что это связано с ужесточением требований к предпринимателям со стороны налоговых органов, в том числе расширение списка компаний и ИП, которые с 1 июля обязаны перейти на использование онлайн-касс.

Представители сервиса отмечают, что предприимчивые посетители «Юлы» оперативно реагируют и на погодные явления, и на различные ситуационные мероприятия. При выпадении сильных осадков на сайте тут же появляются объявления об уборке снега. При паводке — услуги по эвакуации, ремонту домов. Перед Масленицей предлагаются услуги по приготовлению блинов. Если в городе проходит концерт, спектакль или другое интересное массовое мероприятие, значит на сайте обязательно можно будет найти билеты. Стабильным спросом пользуются услуги репетиторов для подготовки к ЕГЭ.

— Мы видим, что люди продают очередь на предзаказ и на покупку IPhone, заказы на вещи из новых коллекций, — перечисляет Соболевский.

Ежемесячно геолокационным сервисом «Юла» пользуется около 25 млн человек (по итогам второго квартала 2017 года — 20 млн), каждый день добавляется около 700 тысяч объявлений. Рост количества объявлений в Новосибирске идет примерно сравнимыми темпами с ростом аудитории по стране в целом, уточнили в компании в ответ на запрос Infopro54. Новосибирск является одним из крупнейших городов (после Москвы и Санкт-Петербурга) для «Юлы» с точки зрения аудитории.

Юлия Данилова

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