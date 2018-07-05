«Юнисервис Капитал» на 25 месте рэнкинга организаторов корпоративных облигаций

Количество организаторов облигационных займов, вошедших в рэнкинги Cbonds, выросло по сравнению с 1-м кварталом 2018 года на 30%.

Компания «Юнисервис Капитал» заняла 25-е место по объему размещенных эмиссий за первое полугодие 2018 года. Данные по объему размещенных облигаций опубликовало информационное агентство Cbonds, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в первом полугодии размещение бондов инициировали 34 инвестиционных банка, часть из которых сами выступили эмитентами. В рэнкинге организаторов облигаций корпоративных эмитентов без учета банков и финансовых институтов компания Юнисервис Капитал заняла 25-е место, разместив выпуски «Грузовичкоф» и «Дядя Дёнер» совокупным объемом 110 млн рублей. Облигационная программа «Первого ювелирного», организатором которой выступает «Юнисервис Капитал», на сумму 190 млн рублей не учитывалась в рейтинге, поскольку выпуск размещен не полностью. В июне эмитент разместил почти 50 млн рублей, далее оборот планируется снизить до 15 млн рублей ежемесячно в соответствии с инвестиционной программой и потребностью в пополнении оборотного капитала.

— Ценные бумаги наших эмитентов входят в сотню наиболее торгуемых облигаций на Московской бирже. С апреля по июнь объем торгов бондами «Грузовичкоф» превысил 58 млн рублей по средней цене 102%. Размещение выпуска «Дядя Дёнер» стартовало 25 мая, «Первого ювелирного» – 30 мая. За месяц оборот биржевых облигаций данных эмитентов составил 32,8 млн рублей по средней ставке 100,04% и 55,2 млн рублей по ставке 100,2% соответственно, — рассказали в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что количество организаторов облигационных займов, вошедших в рэнкинги Cbonds, выросло по сравнению с 1-м кварталом 2018 года на 30%, с 25 до 34 инвестиционных банков.

— Это свидетельствует о хороших темпах развития долгового рынка в России. Как сообщает Московская биржа, объем торгов облигациями в первом полугодии 2018 года вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бонды демонстрируют лучшую динамику и по итогам июня – прирост на 16,8% в сравнении с июнем 2017 года, — уверены специалисты «Юнисервис Капитал».

В компании отмечают, что на фондовый рынок выходит все больше компаний. Вместе с эмитентами растет совокупный объем эмиссий.

— В 2017 году с нашей помощью коммерческие облигации впервые выпустили 2 компании – «Ламбумиз» и «Нафтатранс плюс», организация выпусков которых позволила «Юнисервис Капитал» войти в рэнкинги организаторов в 2017 году. Кроме того, летом прошлого года мы выступили финансовым консультантом для ТД «Мясничий», который тоже впервые зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций и уже в мае 2018 года погасил его, — рассказали в пресс-службе.

В 2018 году компания Юнисервис Капитал» организовала выпуски биржевых облигаций трех эмитентов. В настоящее время специалисты компании занимаются разработкой облигационных программ еще для нескольких компаний.

Фото: пресс-служба компании