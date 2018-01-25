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Юрий Семенов назначен главным федеральным инспектором по Новосибирской области

  • 25/01/2018
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Ранее должность главного федерального инспектора занимал Вадим Головко.

Распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе от 23 января 2018 года Юрий Семенов назначен главным федеральным инспектором по Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

Ранее должность главного федерального инспектора занимал Вадим Головко. В октябре 2016 года он был назначен заместителем полпреда.

До назначения главным федеральным инспектором по Новосибирской области Юрий Семенов возглавлял сахалинский филиал ФГУП «Росморпорт».

Родился Юрий Семенов 3 ноября 1967 года в г. Севастополе. В 1991 году окончил Донецкое высшее военное училище инженерных войск и войск связи. В 2002 году – Военную академию тыла и транспорта. С ноября 1985 года по сентябрь 2012 года – служба в Вооруженных Силах. С декабря 2012 года по апрель 2014 года – начальник отдела материально-технического снабжения ОАО «Туапсинский морской порт». С апреля 2014 года по октябрь 2014 года – заместитель генерального директора, директор филиала ГУП Республики Крым «Крымские морские порты» «Евпаторийский торговый порт». С октября 2014 года по август 2016 года – первый заместитель генерального директора, генеральный директор ГУП г. Севастополя «Севастопольский морской порт». С августа 2016 года по апрель 2017 года – генеральный директор ГУП Республики Крым «Крымские морские порты». С июня 2017 года по январь 2018 года – и.о. директора Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт».

Фото: предоставлено пресс-службой Сибирского ОИЦ

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