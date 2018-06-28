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Южно-Чемской микрорайон душевно отметил День Города

  • 28/06/2018
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Праздник для детей и взрослых организовали депутат Совета депутатов г. Новосибирска Александр Савельев, ООО СК «ВИРА-Строй» и УК «Центр Домоуправления».

В День города массовые гуляния проходили во всех районах, почти на каждой улице были организованы праздничные площадки. Многие жители Южно-Чемского микрорайона предпочли праздновать это событие дома. И не пожалели!

– Я с удовольствием погуляла здесь, наш праздник был ярким, не хуже, чем в центре, – поделилась впечатлениями жительница Южно-Чемского микрорайона Светлана Иванова.

С раннего утра во дворе дома на улице Петухова, 95 установили батут. Пока распалившееся солнце не прогнало детей со двора, они успели напрыгаться вдоволь. И что самое приятное и редкое в наши дни – абсолютно бесплатно! К 12 часам в гости к детворе приехали Фиксики, Пеппа и другие персонажи любимых мультфильмов. Целый час маленькие новосибирцы плясали и играли, а в конце получили леденцы и шарики.

И уже по доброй традиции вместе с жителями этот день разделил депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Савельев.

– Мы по-особому отпраздновали день рождения нашего любимого города, ведь это юбилейная дату – 125-летие! Новосибирск отмечен в Книге Рекордов Гиннесса как самый быстроразвивающийся город, достигший за самый короткий срок численности населения в миллион человек. Хочется пожелать нашему городу и его жителям находить возможность и дальше попадать в такие рейтинги, ставить рекорды и достигать новых высот! Желаю нашему городу бурного инфраструктурного развития. Новых школ, детских садов, развития транспортной инфраструктуры. Ведь важно помнить, что город – это люди! Нельзя назвать город лучшим, если люди, которые в нём проживают, не чувствуют себя счастливыми. Поэтому я вам всем желаю крепкого здоровья, благополучия, процветания и счастья! – поздравил жителей микрорайона Александр Савельев.

В программе Дня города проходил турнир по армрестлингу среди любителей. В непростой, но зрелищной и красивой борьбе победу в турнире на призы депутата Александра Савельева одержал житель ЖК «Матрёшкин Двор» Михаил Осипов. Он выиграл главный приз соревнований – сертификат в «Спортмастер» номиналом в 5 тысяч рублей. За второе и третье места выдавались сертификаты по 3 и 2 тысячи рублей соответственно.

На Дееь города в этом году наложился ещё один праздник, который отмечала уже вся страна, – День Молодёжи. По этому поводу организаторы гуляний на Южно-Чемском микрорайоне организовали дискотеку. Потому что какой день молодёжи без танцев? Правда формат уличной танцплощадки оценили жители всех возрастов. На площади «у Ёлки» танцевали все, кто хотел: от мала до велика.

Кульминацией торжества стал салют. Красочные огни жители Южно-Чемского могли наблюдать не только с обзорной площадки на улице Петухова, 99/2, праздничный фейерверк был виден из окон всех домов.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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