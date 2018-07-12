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За четыре месяца в доробоксах Новосибирска собрано 3,7 тонн вещей

  • 12/07/2018
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Порядка 2 тысяч единиц одежды и предметов обихода получили 92 семьи.

За четыре месяца (с марта по июль 2018 года) реализации проекта «Вещи в пользу» в Новосибирске было собрано около 3,7 тонны вещей. Порядка 2 тысяч единиц одежды и предметов обихода получили 92 семьи. До конца года планируется обеспечить вещами еще 300 семей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Проект «Вещи в пользу» – это часть актуального мирового и общероссийского тренда практик осознанного потребления. Специфика новосибирского проекта заключается в том, что осознанное потребление приобретает характер социальной помощи. Важной частью позитивной организации городской жизни становится реальная готовность граждан вне зависимости от личного материального состояния сделать посильные вложения в благие начинания для помощи социально незащищенным категориям горожан.

Проект «Вещи в пользу» успел запомниться новосибирцам по установленным в торговых центрах и аптеках контейнерам-добробоксам. В них горожане приносят ненужные им одежду и обувь, тем самым дарят им «вторую жизнь»: все собранные вещи передаются жителям Новосибирска, нуждающимся в социальной поддержке. Горожане, испытывающие острую нужду в одежде, обуви, домашней утвари и в иных предметах первой необходимости, могут получить их безвозмездно на благотворительном складе проекта, показав направление из комплексных центров социального обслуживания населения.

В мае проект приобрел надежного оператора (по вывозу, хранению и передаче вещей) в лице благотворительного склада Gusto, который предоставил дополнительные два бокса. Кроме того, к проекту присоединился «экобокс», запущенный в 2017 году экологическими активистами в Академгородке. Благодаря этому сотрудничеству проект расширился и вырос в настоящую городскую сеть: сейчас по городу расположено семь контейнеров – наибольшее количество боксов для сбора одежды в рамках проекта за Уралом.

Порядка 70 % собранных вещей передаётся нуждающимся напрямую, 10 % направляется на реализацию в благотворительных целях, 10 % переходит мастерам на переделку и 10 % сортируется на переработку.

На благотворительный склад для получения необходимых вещей обращаются разные категории нуждающихся горожан: малоимущие пенсионеры, многодетные малообеспеченные семьи, матери-одиночки с ограниченными доходами, семьи с нетрудоспособными членами семьи, в том числе детьми-инвалидами, лица, находящиеся в экстренной ситуации (погорельцы, беженцы и другие).

Наибольшим спросом у получателей социальных услуг пользуется современная повседневная женская одежда 42-50 размеров. Так как на склад часто обращаются семьи с детьми, в том числе многодетные, активно разбирается одежда для детей от 0 до 12 лет. Особенно актуальны вещи по сезону. Мужскую одежду приносят в добробоксы реже. Дефицитными являются и вещи на выписку из роддома и школьная форма.

Фото: vk.com/shopgusto

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