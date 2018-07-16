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За год интерес к футболу в Новосибирске вырос в полтора раза

  • 16/07/2018
football

Самым популярным товаром на Avito оказались бутсы.

Эксперты Avito проанализировали рынок спортивных товаров и узнали, сколько стоит быть футболистом в этом году для новосибирцев.

По данным Avito, в июне 2018 года спрос на футбольную экипировку в Новосибирске вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первом месте по росту спроса – Ростов-на-Дону (88%). На втором месте расположился Воронеж (68%), на третьем – Тюмень (61%). В Екатеринбурге, Красноярске и Ижевске спрос, напротив, снизился (на 1%, 2% и 3% соответственно). В среднем по стране интерес к футбольной экипировке вырос на 22%.

Самым популярным товаром у новосибирцев оказались бутсы – более 80% запросов пришлось именно на профессиональную футбольную обувь. На втором месте – футбольная форма (8%), на третьем – мячи (6%). Наименьший спрос пришелся на футбольные щитки – всего 2%.

Чтобы выглядеть, как профессиональный футболист, болельщику из Новосибирска в июне 2018 года в среднем пришлось выложить за экипировку 3 780 рублей – это на 41% ниже цены за аналогичный период 2017 года. Сильнее упали цены только в Саратове (-45%) и Ульяновске (-68%). Наибольший рост цен наблюдался в Иркутске (61%), Тюмени (50%) и Москве (33%).

Дешевле всего выйти на футбольное поле в полном обмундировании можно в Омске (3 752 рубля), Ульяновске (3 735 рублей) и Тольятти (3 531 рубль). Дороже всего любовь погонять мяч обходится жителям Ижевска (14 849 рублей), Москвы (9 829 рублей) и Иркутска (9 141 рубль).

В среднем по стране цены на футбольную экипировку упали на 10% и составили 5 950 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- AnnRos

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