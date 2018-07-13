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За несанкционированную торговлю в Ленинском районе взыскано более 500 тыс рублей

  • 13/07/2018
torgovlya

В первом полугодии 2018 года составлено 200 административных материалов.

В Новосибирске продолжается борьба со стихийной торговлей на улицах города. В Ленинском районе за первое полугодие 2018 года составлено 200 административных материалов. Выписано штрафов на сумму около 544 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Сотрудники отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Ленинского района города Новосибирска совместно с отделом полиции № 7 «Ленинский» УМВД РФ по городу Новосибирску регулярно проводят рейды по пресечению стихийной торговли на территории района. В первом полугодии 2018 года проведено 65 рейдов, составлено 200 административных материалов по статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ. Сумма штрафов, назначенных к взысканию, составила 543 800 рублей, оплачено 108 600 рублей.

Кроме того, в ходе совместных рейдов сотрудниками полиции № 7 «Ленинский» УМВД РФ по городу Новосибирску составлено 19 административных протоколов по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица». Так, за указанный период на незаконных торговцев на площади Карла Маркса составлено 32 административных протокола.

В то же время администрациями районов (округа по районам) совместно с управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска ведется работа по организации льготных и бесплатных мест для садоводов и огородников, реализующих излишки плодово-овощной продукции со своих приусадебных участков. В Ленинском районе организовано более 160 таких мест. Стоимость торгового места для садоводов и огородников на Ленинском рынке составляет 70 рублей. Бесплатно места предоставляются садоводам и огородникам в торговых павильонах на ул. Пархоменко, 11, ул. Связистов, 11, ул. Котовского, (6), на рынке «Сельский (ул. Связистов), на площадке торгового центра «Искра» (ул. Станиславского, 40), а также по адресам: ул. Курганская, 38 и ул. Титова, 7, 9.

Фото: Ростислав Нетисов

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