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За несанкционированную торговлю в Новосибирске наложено штрафов на сумму более 2 млн рублей

  • 29/06/2018
2291534488

За пять месяцев 2018 года в городе демонтировано 130 незаконно размещенных нестационарных объектов.

За пять месяцев 2018 года управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска совместно с районными администрациями проведено 542 рейда, составлено 1098 протоколов за торговлю в неустановленных местах, наложено взысканий на сумму 2047,7 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— С наступлением весенне-летнего периода в Новосибирске активизировалась уличная торговля. В неустановленных местах торгуют товарами народного потребления и продуктами: фруктами, овощами, дикоросами, мясной и рыбной продукцией, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате законодательной инициативы Совета депутатов города Новосибирска 6 февраля 2018 года были внесены поправки в закон Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» в части увеличения размера санкций по статьям 5.2. «Нарушение порядка размещения временных объектов» и 9.1. «Торговля в неустановленных местах». Штрафы существенно увеличились – на граждан в размере от полутора до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от семи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Повторное совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа в еще более существенном размере.

— Советом депутатов города Новосибирска принят порядок демонтажа и вывоза в специальные места хранения незаконно размещаемых нестационарных объектов, — сообщил начальник отдела нестационарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии Денис Колмаков. — За пять месяцев 2018 года мэрией демонтировано 130 незаконно размещенных нестационарных объектов.

Кроме того, Советом депутатов города Новосибирска внесен в Законодательное собрание Новосибирской области проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в закон Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

— Изменения предусматривают отнесение административного правонарушения «Торговля в неустановленных местах» к правонарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность, — пояснил Денис Колмаков. — Такие изменения обусловлены необходимостью вовлечения полиции в борьбу с несанкционированной торговлей. Участие полиции в делах об административных правонарушениях позволит изымать у нарушителей товары и предметы правонарушения.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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