За полгода мобильные группы таможен Сибири вернули в Казахстан почти 12 тысяч тонн товаров

Под уничтожение попали партии яблок, груш и куриных окорочков.

В первом полугодии 2018 года мобильные группы таможен Сибири возвратили в Казахстан около 11,9 тысяч тонн товаров, ввезенных в Россию с нарушением требований действующего законодательства. Это превысило аналогичный показатель прошлого года более чем на 30% (7,9 тысяч тонн), сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

— В общей сложности при взаимодействии с территориальными подразделениями МВД России (ГИБДД), Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ространснадзора и пограничной службы ФСБ России в первом полугодии 2018 года было остановлено 8 316 транспортных средств, проверено 149,8 тысяч тонн При этом нарушения выявлены при проверке 898 транспортных средств (в 2017 году — 586). Основная их часть связана с перемещением «санкционных» товаров, товаров с признаками контрафактных, с отсутствием фитосанитарного и ветеринарного сертификатов и отсутствием бумажной копии электронной счёт-фактуры, — уточнили в пресс-службе СТУ.

Отмечается, что чаще всего номенклатура возвращенных товаров включала продукцию растительного (овощи, фрукты) и животного (мясо, кисломолочные продукты, рыба) происхождения, а также товары народного потребления (одежда, обувь и прочее). Под уничтожение попали партии яблок, груш и куриных окорочков.

Кроме прочего, в текущем году мобильными группами во взаимодействии с подразделениями пограничной службы ФСБ России было задержано около 3 тонн нефрита, более 550 000 пачек сигарет, 226 тонн товаров народного потребления с признаками контрафактности, а также был выявлен факт ввоза 2 дальневосточных леопардов, 7 удавов и 6 крокодилов.

По фактам выявленных нарушений возбуждено 28 дел об административных правонарушениях (в 2017 году – 49) и 7 уголовных дел.

Фото: предоставлено пресс-службой СТУ