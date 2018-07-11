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Businessjump

За полгода в Новосибирской области зарегистрировано 38 тысяч ипотек

  • 11/07/2018
architecture

Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Управлении Росреестра по Новосибирской области в 1 полугодии 2018 года зарегистрировано 38 тысяч ипотек по сравнению с 29 тысячами, зарегистрированными в 1 полугодии прошлого года. Рост составил 31%, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на 32% увеличилось количество регистрационных записей об ипотеке по сравнению с показателями 1 полугодия 2016 года – 28766 В 1 полугодии 2015 года Управлением было зарегистрировано 23912 ипотек.

— В июне 2018 года Управлением было зарегистрировано 6520 ипотек, это на 15% больше по сравнению с показателями июня 2017 года – 5669 В июне 2016 года было зарегистрировано 5598 ипотек, — уточнили в Росреестре.

Количество регистрационных записей об ипотеке в 1 полугодии 2018 года составляет 16% от общего количества зарегистрированных Управлением прав, ограничений (обременений) прав. В 1 полугодии 2017 года записи об ипотеке составляли 13% от общего количества зарегистрированных прав.

Фото: pixabay.com, автор- MichaelGaida

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