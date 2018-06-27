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За самовольное подключение электроэнергии нарушителям выписано штрафов на сумму 125 тысяч рублей

  • 27/06/2018
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167 заявлений о привлечении к административной ответственности направлено в правоохранительные органы.

На всей территории Новосибирской области специалисты АО «РЭС» ведут систематическую работу по выявлению и привлечению к ответственности «энерговоров» — потребителей, которые самовольно подключаются к электрическим сетям или воздействуют на приборы учета посторонними предметами, сообщили в пресс-службе компании.

В компании напомнили, что в соответствии со статьей 7.19 КоАП РФ («Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа») бездоговорное и безучетное потребление электроэнергии влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, а в случае крупного хищения электрической энергии потребитель несёт уголовную ответственность.

Отмечается, что начиная с 2017 года специалистами АО «РЭС» в органы внутренних дел направлено 167 материалов с признаками состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.19 КоАП РФ. При этом 40 из них направлены за 5 месяцев текущего года. Решение о привлечении виновных к административной ответственности вынесены по 13 делам об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов, предъявленных лицам, допустившим безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, составила 125 тысяч рублей.

— Наиболее результативным в данном направлении является филиал АО «РЭС» «Черепановские электрические сети». Почти две трети решений о привлечении виновных к административной ответственности вынесены по делам, возбужденным на основе материалов именно от этого филиала. Соответственно, и по сумме назначенных штрафов филиал ЧЭС имеет лучший показатель среди всех филиалов Общества. Начиная с 2017 года, нарушителям, выявленным специалистами филиала, предъявлено штрафов на сумму 75 тысяч рублей, что составляет 60 % от результатов АО «РЭС» в целом, — рассказали в пресс-службе.

В компании уверены, что в дальнейшем количество нарушителей, понесших заслуженное наказание за хищение электроэнергии, будет только увеличиваться.

— Часть материалов, направленных ранее специалистами АО «РЭС» в органы внутренних дел, еще находится в стадии проверки или на рассмотрении у мировых судей Новосибирской области. Кроме того, сотрудниками Общества будут и далее проводиться масштабные рейды по выявлению недобросовестных потребителей, будь то юридические или физические лица. А это значит, что ни один нарушитель не уйдет от ответственности! — говорят в АО «РЭС».

Фото: пресс-служба АО «РЭС»

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