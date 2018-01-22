За счет мигрантов количество пенсионеров в регионе увеличилось на 1,5 тыс человек

В 2017 году на территорию Новосибирской области прибыли на постоянное место жительство почти 6 тысяч получателей пенсий.

По данным Росстата почти 8 % внутренней миграции обеспечивают пенсионеры и люди пожилого возраста, переезжая, в том числе поближе к родным и близким. Так в прошлом году на территорию нашего региона прибыло почти 6 тысяч (5 940 человек) получателей пенсий из других регионов, а вот уехали из Новосибирской области, сменив место жительства – 4 540 человек. Таким образом, увеличение численности получателей пенсий в регионе произошло не только за счет естественного прироста, но и в том числе за счет прибывших для проживания в нашем регионе пенсионеров, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

— Смена места жительства, безусловно, не оставляет пенсионера без пенсии. Важно помнить, что, если пенсионер сменил место жительства (например, переехал в другой город в пределах РФ), его пенсионное дело должно быть передано в территориальный орган ПФР по его новому месту жительства. — напомнили в пенсионном фонде.

В пресс-службе рассказали, что после переезда пенсионеру необходимо прийти с паспортом в территориальное управление ПФР по новому месту жительства и написать заявление, чтобы был сделан запрос о переводе его пенсионного дела в это управление. Вместе с заявлением нужно принести документы о регистрации по новому месту жительства. Если же пенсионер еще не будет зарегистрирован по новому адресу, то в заявлении ему нужно будет указать адрес своего фактического проживания.

Отмечается, что сразу же можно будет выбрать и организацию, осуществляющую доставку пенсии, через которую переехавшему пенсионеру будет наиболее удобно ее получать (через почтовое отделение или кредитную организацию — банк). При этом сменить доставщика пенсии можно в любой момент. Если пенсионер принимает такое решение, то заявление о способе доставки пенсии удобнее всего будет подать через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

В пенсионном фонде обратили внимание на то, что запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует обязательно и в том случае, если по прежнему месту жительства вы получали пенсию на счет банковской карты.

— Дело в том, что в выплатном деле содержится вся необходимая информация, которая может понадобиться вам и сотруднику ПФР по новому месту жительства. К примеру, для перерасчета размера пенсии, — уточнили в пресс-службе.

Территориальный орган ПФР по новому месту жительства пенсионера сделает электронный запрос в управление ПФР по его старому адресу. После того как пенсионное дело будет передано, оно будет поставлено на учет, и пенсия будет выплачиваться пенсионеру уже по новому месту жительства с учетом даты прекращения выплаты пенсии по прежнему месту жительства.

При переезде за пределы РФ или переезде на территорию РФ из зарубежных стран правила установления и выплаты пенсии, а также её «перевода» иные.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru