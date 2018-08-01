Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
01_Сюжет дня
02_Главные новости
Uncategorized
Авто
Агропром
Банки
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Инновации
Интервью (ТК)
История
Клуб экспертов
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
НКБизнес
НКВЭД
НКСоциальное предпринимательство
НКТехнологии
НКФинансы
НКЭкономика
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Рынки
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Страхование
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

За шесть месяцев 2018 года населению Новосибирской области оказано услуг на 74,4 млрд. рублей

  • 01/08/2018
passengers-1150043_1280

В структуре платных услуг, оказанных населению региона, 21,7 % занимают коммунальные.

Объем платных услуг, оказанных населению Сибирского федерального округа в I полугодии 2018 года, составил, по предварительным данным, 422,9 млрд. рублей, что на 7,8% выше, чем в соответствующем периоде 2017 года, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, среди регионов округа Новосибирская область занимает первое место с долей в общем объеме платных услуг в 17,6%.

В Новосибирскстате рассказали, что населению Новосибирской области оказано услуг на 74,4 млрд. рублей, что на 2,1% выше, чем в январе-июне 2017 года.

В структуре платных услуг, оказанных населению Новосибирской области, значительный удельный вес занимают коммунальные (21,7%), телекоммуникационные (17%) и транспортные услуги (12,1%).

Отмечается, что в среднем каждый житель региона израсходовал на оплату коммунальных услуг 5781,9 рубля, телекоммуникационных услуг – 4540,4, транспортных – 3237,3 рубля.

Фото: pixabay.com автор —Free-Photos

Популярное с сайта

Объявлены торги на строительно-монтажные работы в зоне строительства четвертого моста через Обь

01/08/2018
Цена контракта — 341,4 млн руб.

Долги по зарплате в ПАО «Сибнефтегеофизика» сократились с 185 млн рублей до 7 млн рублей

01/08/2018
Отсутствие у конкурсного управляющего банковских реквизитов части работников не позволяет погасить долги полностью.

Предпринимателей приглашают к участию в форуме «Новосибирск – город безграничных возможностей»

31/07/2018
Он пройдет с 21 по 26 августа.

Мнение

Топ-7 налоговых рисков строительных компаний

Все материалы

В Новосибирском отделении Сбербанка открыты три первых счета эскроу

01/08/2018

НАЗ им. В.П. Чкалова возглавил Сергей Панасенко

01/08/2018

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования

01/08/2018

Эксперты «Открытие Брокер» считают, что цены на недвижимость вскоре начнут расти

01/08/2018

ВТБ финансирует выпуск вакцин

01/08/2018

Промсвязьбанк полностью погасил выпуск облигаций в рамках первой сделки по секьюритизации кредитов МСП

01/08/2018

На Гоголя появятся три «свечки»

31/07/2018

С рынка могут уйти до 40% девелоперов

31/07/2018

Фонд реформирования ЖКХ приехал в Новосибирск с внеплановой проверкой

31/07/2018

В Новосибирске построят уникальные стенды для испытаний

31/07/2018

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

 

×