За шесть месяцев 2018 года населению Новосибирской области оказано услуг на 74,4 млрд. рублей

В структуре платных услуг, оказанных населению региона, 21,7 % занимают коммунальные.

Объем платных услуг, оказанных населению Сибирского федерального округа в I полугодии 2018 года, составил, по предварительным данным, 422,9 млрд. рублей, что на 7,8% выше, чем в соответствующем периоде 2017 года, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, среди регионов округа Новосибирская область занимает первое место с долей в общем объеме платных услуг в 17,6%.

В Новосибирскстате рассказали, что населению Новосибирской области оказано услуг на 74,4 млрд. рублей, что на 2,1% выше, чем в январе-июне 2017 года.

В структуре платных услуг, оказанных населению Новосибирской области, значительный удельный вес занимают коммунальные (21,7%), телекоммуникационные (17%) и транспортные услуги (12,1%).

Отмечается, что в среднем каждый житель региона израсходовал на оплату коммунальных услуг 5781,9 рубля, телекоммуникационных услуг – 4540,4, транспортных – 3237,3 рубля.

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