За три месяца аэропорт Толмачёво обслужил более 1 миллиона пассажиров

Самыми динамичными направлениями марта на внутрироссийских авиалиниях стали Красноярск, Благовещенск и Челябинск. На международных — Пхукет и Дубай.

За три месяца 2018 года аэропорт Толмачёво обслужил 1 172 313 пассажиров, что на 24,6% больше показателя прошлого года. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 784 782 (+26%), на международных — 387 531 (+21%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что в марте пассажиропоток аэропорта Толмачёво увеличился на 23,5% по сравнению с показателем 2017 года и составил 411 528 человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 276 170 пассажиров (+24,9%), на международных — 135 358 (+20,7%).

— Самыми динамичными направлениями марта на внутрироссийских авиалиниях стали Красноярск (+184%), Благовещенск (+153%), Челябинск (+107,8%), Новый Уренгой (+94%), Ханты-Мансийск (+82%), Сургут (+70%). На международных —Пхукет (+159,9%), Дубай (+115%), Бангкок (+97,8%), Сеул (77%), Шымкент (+91,7%), Астана (+59,8%), — рассказали в пресс-службе.

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам трёх месяцев увеличилось на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 19,4%.

В период с января по март аэропорт обслужил 6 095 самолёто-вылетов (+18,3% к аналогичному периоду прошлого года), в марте — 2 179 самолёто-вылетов (+17,7%).

В январе-марте 2018 года грузопоток составил 7 197 тонн (+14%), в том числе в марте — 2 960 тонн груза и почты (+12%).

Фото: Gensa Gensa