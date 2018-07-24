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За Уралом «АльфаСтрахование» продает полисов еОСАГО в 20 раз больше, чем бумажных

  • 24/07/2018
osago

Новосибирский филиал компании за пять месяцев 2018 г. продал 49,2 тыс. еОСАГО и оформил 1,8 тыс. бумажных полисов в офисе компании.

Большие расстояния между населенными пунктами и не самая разветвленная сеть автодорог – две причины, по которым продажи еОСАГО за Уралом доминируют над оффлайн продажами практически в 20 раз, считают аналитики «АльфаСтрахование».

Продажи еОСАГО за январь-май 2018 г. на территории Сибири и Дальнего Востока почти в 20 раз превысили продажи бумажных полисов. Если в офисах оформили лишь 10,2 тыс. полисов ОСАГО, то через сайт заключено уже более 187,5 тыс. договоров.

Среди регионов-лидеров Новосибирский филиал «АльфаСтрахование», который за пять месяцев 2018 г. продал 49,2 тыс. еОСАГО и оформил 1,8 тыс. бумажных полисов в офисе компании, Кемеровский – 35,5 тыс. электронных и 1,2 тыс. бумажных полисов, Омский – 23,9 тыс. электронных и 896 бумажных, Красноярский – 23,2 тыс. электронных и 412 бумажных, Владивостокский – 19,8 тыс. штук и 836 соответственно.

В среднем 86% от сборов филиалов компании в Сибири и на Дальнем Востоке в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев приходится на еОСАГО.

— Электронный полис ОСАГО все активнее входит в жизнь автомобилистов. Полис от «АльфаСтрахование» удобен не только тем, что купить его можно, не выходя из дома, но и возможностью удаленного урегулирования убытков, которое доступно всем пользователям мобильного приложения «АльфаСтрахование Мобайл», — говорит Вадим Маслов, вице-президент, директор Сибирского и Дальневосточного регионального центра АО «АльфаСтрахование». — Процесс покупки достаточно прост и сравним с покупкой авиабилета – оплата банковской картой, полис приходит на электронную почту клиента.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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