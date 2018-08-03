Задолженность новосибирцев по имущественным налогам снизилась на 1,4 млрд рублей

По состоянию на 1 июля 2018 года задолженность по имущественным налогам физических лиц составила 2,5 млрд рублей.

В результате активной работы налоговых органов Новосибирской области за шесть месяцев 2018 года задолженность физических лиц по имущественным налогам сократилась на 1,4 млрд рублей, в том числе по транспортному налогу – на 1 млрд рублей, земельному налогу – на 138 млн рублей, налогу на имущество – на 185 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

По словам заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Светланы Селиверстовой в рамках работы по взысканию задолженности должникам направлено около 179 тысяч требований об уплате налогов и сборов, в суды передано более 78 тысяч исковых заявлений. В Федеральную службу судебных приставов России направлено более 14 тысяч исполнительных документов на сумму 117 млн руб. В результате действий судебных приставов в рамках исполнительных производств перечислен в бюджет 71 млн рублей.

Светлана Селиверстова отметила, что одна из актуальных задач, стоящих в настоящее время перед налоговой службой по урегулированию задолженности – это списание задолженности физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также лиц, утративших статус индивидуального предпринимателя, в соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации», по так называемой «налоговой амнистии». Так, по «налоговой амнистии» уже списана задолженность по имущественным налогам у физических лиц на общую сумму 1,25 млрд руб.

По состоянию на 1 июля 2018 года задолженность по имущественным налогам физических лиц составила 2,5 млрд рублей. В том числе по транспортному налогу – 1,3 млрд рублей, по налогу на имущество физических лиц – 0,2 млрд рублей, по земельному налогу – 0,2 млрд рублей. Задолженность по пеням и штрафам по имущественным налогам физических лиц составила 0,8 млрд рублей.

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