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Закон о безопасности детского отдыха принят Госдумой

  • 10/04/2018
лодки

Минобранауки разработает типовой договор по оказанию услуг по организации отдыха детей, который будет заключаться с родителями ребенка.

Закон, направленный на обеспечение безопасности детского отдыха, Госдума приняла в третьем чтении, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Отмечается, что принятым законом вводится обязанность федерального органа исполнительной власти разработать форму типового договора по оказанию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.

— Заключение договора должно будет стать главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления, — говорится в пояснительной записке.

Также предполагается обязательное размещение во всех регионах на сайтах регионального правительства реестра организаций, имеющих допуск к обеспечению летнего отдыха детей. Это позволит ознакомиться со списком любому заинтересованному лицу: родителю, законному представителю и т. д., а семьи смогут выбрать правильный вариант отдыха для ребенка.

 Кроме того, в соответствии с принятым законом родители смогут подать в электронном виде жалобу или заявление по организации летнего отдыха. По желанию родителей эта жалоба или заявление могут быть размещены на сайте регионального правительства в открытом доступе. Орган исполнительной власти обязан будет оперативно проверить и также публично дать ответ.

—  Указанные обращения перед опубликованием должны будут быть обезличены в целях соблюдения законодательства о защите персональных данных, — говорится в пояснительной записке.

 Также законом устанавливается, что во всех регионах будут утверждены и размещены в открытом доступе рекомендованные туристические маршруты для детей.

Фото: pixabay.com, автор- SpiritComms

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