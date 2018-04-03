Закон о госсобственности будет вынесен на апрельскую сессию

Он позволит вырабатывать основные направления эффективного использования госсобственности в интересах развития экономического потенциала области.

В Законодательном собрании региона завершается работа над разработкой концепции законопроекта об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области. Сегодня, в ходе итогового заседания рабочей группы принято решение об ее внесении в профильный комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности для оформления в полноценный законопроект. Принять его в первом чтении парламентарии намерены уже в ходе апрельской сессии, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Отмечается, что для разработки законопроекта, предлагающего новую систему управления и распоряжения региональной госсобственностью, распоряжением председателя Законодательного Собрания Новосибирской области была создана представительная рабочая группа, в состав которой вошли все вице-спикеры и руководители профильных комитетов регионального парламента, представители регионального правительства прокуратуры Новосибирской области. О необходимости принятия такого закона заявлял ранее спикер Заксобрания региона Андрей Шимкив, ссылаясь на резонансные нарушения, выявленные депутатским корпусом при рассмотрении итогов деятельности по реализации крупных, финансово емких региональных проектов, а также при разработке концессионных соглашений, предусматривающих обязательства региональной казны.

— Задача рабочей группы не в том, чтобы поделить полномочия, а в том, чтобы определить единый и четкий порядок управления и распоряжения собственностью в Новосибирской области, — так спикер регионального парламента Андрей Шимкив определил цели работы над законопроектом.

Об итогах работы и концептуальных нововведениях законопроекта собравшимся напомнил руководитель рабочей группы, первый заместитель председателя Законодательного собрания Андрей Панферов:

— Первое, — в законопроекте устанавливается цели и задачи управления государственной собственностью Новосибирской области. Второе, — предлагается разработка и принятие Концепции управления и распоряжения государственной собственностью Новосибирской области на трех или шестилетний период и ежегодное представление ее в Законодательное собрание, а также ежегодное представление в Законодательное собрание отчета об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области. В законопроекте закрепляются отдельные полномочия органов государственной власти региона в сфере заключения и реализации концессионных соглашений. Также в законопроекте закрепляются отдельные вопросы управления, касающиеся участия депутатов Законодательного собрания в процессе создания, реорганизации, ликвидации юридических лиц, а также решение вопросов внесения вкладов в уставные капиталы акционерных обществ.

Инициативы законодательного собрания в сфере управления госсобственностью – это не попытка усилить свою роль, не стремление вмешиваться в оперативное управление, а положительный опыт и сложившаяся практика взаимодействия исполнительной и законодательной власти в значительном количестве субъектов РФ. В работе над законопроектом депутаты использовали опыт Ульяновской, Смоленской, Томской, Челябинской областей, Пермского и Красноярского краев. Эти опыт и практика в полной мере соответствуют законодательству и отражают принцип разделения власти, баланс распределения полномочий и ответственности между ее ветвями. По сути, речь идет о создании новой системы управления и распоряжения государственной собственностью, которая позволит не просто иметь системное комплексное представление о текущем состоянии госсобственности, но и вырабатывать основные направления ее эффективного использования в интересах развития экономического потенциала территории. При этом каждый орган госвласти будет иметь свой функционал в соответствии с законодательством. Депутаты при этом будут осуществлять контролирующую функцию, что подкреплено соответствующими полномочиями.

— Законопроект сложный, — считает Андрей Шимкив. — Подчеркну еще раз — никто на полномочия и работу министров не покушается. Ничего личного. Мы готовы взять и на себя ответственность за решения, которые касаются крупных бюджетных расходов. Расходов, в том числе будущих десятилетий. Чтобы исключить возможности «арифметических ошибок» на миллиарды рублей, чтобы вложенные бюджетные миллиарды приносили прибыль, а не убытки, чтобы не было частных контор за государственный счет. У депутатов достаточно знаний и решимости вникать в эти вопросы.

Напомним, что свое отношение к возможности принятия такого закона высказал и временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Выступая с отчетом на сессии областного парламента, он поддержал идею законопроекта, заявив, что это «действительно важно, с одной стороны – для дополнительного контроля, с другой – для будущих гарантий».

Решение рабочей группы о передаче концепции проекта закона об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области в профильный комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности было принято единогласно, что может говорить и об отношении к законопроекту всего депутатского корпуса регионального парламента:

— Даже то, что у нас сегодня такой кворум, говорит о том, что заинтересованность в законе огромная, — заметил председатель Законодательного собрания.

Фото: пресс-служба Заксобрания области