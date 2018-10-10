Закон о капремонте подкорректируют

Через две недели рабочая группа комитета Заксобрания области продолжит рассмотрение проблемных вопросов, возникающих при проведении капремонта.

Рабочая группа комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам рассмотрела проблемные вопросы, возникающие при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Предложение правительства Новосибирской области о включении в перечень видов работ, относящихся к капитальному ремонту, утепление фасадов озвучил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов. Существующая система ремонта фасадов не способствует восстановлению в полной мере их эксплуатационных характеристик и практически не изменяет энергоэффективность ограждающих конструкций, аргументировал министр. В то же время капремонт фасадов с использованием современных технологий утепления можно выполнять в любое время года, такая система увеличивает межремонтный период до 35 лет и значительно улучшает энергоэффективность здания. Проблема как всегда в финансировании. На такой ремонт в сравнении с обычными работами по оштукатуриванию и окраске фасадов затраты возрастают на 80%. Необходимость дополнительных инвестиций оценивается в размере 640 млн рублей. Вариант финансирования, предложенный специально созданной рабочей группой в составе представителей министерства ЖКХ и энергетики и Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства: 25/25/50, то есть по 160 млн рублей должны направить на эти цели областной и муниципальный бюджеты и 320 млн рублей – собственники. Соответственно, при увеличении минимального взноса на капитальный ремонт.

Необходимо сбалансировать бюджет Фонда, сначала реализовать имеющуюся программу капремонта, а уж потом добавлять новые работы, высказал свою позицию присутствующий на заседании рабочей группы министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. О необходимости взвешенно отнестись к предложениям правительства заявили и парламентарии, считающие что непросто будет объяснить людям повышение тарифа необходимостью утепления фасадов, тем более, если в их домах таких работ не выполнялось. Так депутат Ашот Рафаелян предложил сначала определить количество домов, фасады которых требуют утепления, и уже с жильцами этих конкретных домов решать вопрос повышения взносов.

— Если жители хотят утеплять фасад своего дома – это их выбор. А решать – дайте 160 миллионов из областного бюджета, плюс добавим два рубля на тариф – нас люди не поймут. Проблема повышения взносов назрела. Но не из-за утепления фасадов, а в связи с удорожанием электроэнергии, ГСМ, металла, других материалов для сбалансированности бюджета Фонда, — подчеркнул председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский.

Рабочая группа комитета Заксобрания рассмотрела также другие предложения, в том числе включение в перечень работ по капитальному ремонту, финансируемому за счет средств Фонда, ремонт балконов, установку систем автоматической пожарной сигнализации. Депутатами Сергеем Конько и Евгением Смышляевым был поднят вопрос оплаты взносов за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов жителями зданий, секции которых вводятся не одновременно. В данное время жителям, еще не заселившимся в свои квартиры, приходится платить взносы за капремонт, поскольку общее имущество дома, находящееся в сданных секциях здания, — лифты, системы водо- и теплоснабжения уже функционирует. Это несправедливо, считают законодатели: обязанность оплаты взносов за капремонт должна возникать с момента оформления права собственности на недвижимость. Необходимо внести изменения в нормативно-правовые акты региона.

По просьбе депутатов, руководство министерства и Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства проинформировали о ходе работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в Куйбышеве, являющегося объектом культурного наследия. Руководство министерства и Фонда заверило рабочую группу, что в течение двух недель они обязательно побывают на объекте и будут приняты конкретные меры.

Депутаты рекомендовали министерству детально проработать вынесенные предложения, чтобы через две недели продолжить работу над коррективами закона о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на очередном заседании рабочей группы.

— У нас есть областной закон о капремонте. Но постатейно, с чем мы сейчас столкнулись – ремонт балконов, фасадов, установка систем дымоудаления, пожарной сигнализации – все это в законе не детализировано. Как конкретно осуществлять эти работы — не прописано. Одно дело ремонтировать весь фасад, а другое дело — только балконы. Одному дому без этого нельзя, а другому в ремонте фасада нет необходимости. А разница в затратах очень существенна. Поэтому в законе все эти моменты должны быть детализированы, — подчеркнул Евгений Покровский. — Далеко не во всех регионах столь высокий уровень оплаты взносов на капремонт, как в нашей области, — 95 процентов. В то же время прозвучали цифры, что сегодня задолженность перед Фондом порядка 1 млрд рублей. Мы понимаем, что идет удорожание работ в связи с ростом цены на электроэнергию, металл, ГСМ, другие составляющие. Но то, что было вынесено на рабочую группу: дайте нам 160 млн на утепление фасадов, добавьте 2 рубля на тариф – такая схема финансирования абсолютно неправильна. Поэтому мы сегодня говорим: нужно детализировать статьи закона. Через две недели рабочая группа вновь вернется к рассмотрению проблемных вопросов, возникающих при проведении капитального ремонта, — сообщил Евгений Покровский.

Фото: пресс-служба Заксобрания области