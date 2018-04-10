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Закон о пожарной безопасности требует координации

  • 10/04/2018
этажи

По мнению депутата Заксобрания области Олега Сметанина, законов и подзаконных актов по пожарной безопасности достаточно, но работают они порой только на бумаге.

Исполнению действующего законодательства о пожарной безопасности необходимо уделить особое внимание — уверен депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Сметанин.

— Необходимо усилить ответственность всех заинтересованных сторон: собственников помещений массового посещения, руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также населения, — цитирует Олега Сметанина пресс-служба Заксобрания области.

Депутат Законодательного собрания уверен, что безопасность людей — превыше всего! На его взгляд, главное — исполнение действующего закона о пожарной безопасности, который сегодня работает, но требует координации.

— Законов и подзаконных актов по пожарной безопасности достаточно, но работают они порой только на бумаге, — уверен депутат.

Предусмотрена и ответственность виновных — согласно ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы за гибель двух и более лиц. В перечне ответственных лиц первым номером идут собственники, затем руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления. В связи с этим депутат призвал держать открытыми пожарные лестницы на балконах многоэтажных домов.

При этом Олег Сметанин уверен, что на проблему важно обратить внимание по всей стране. Ведь зачастую жители многоэтажек сами превращают свои балконы в кладовые, демонтируя их, перекрывая к ним доступ.

Отмечается, что законодатель абсолютно согласен с предложением, которое сейчас обсуждается депутатами Госдумы РФ: перенести кинотеатры в торговых центрах на первые этажи зданий, а детские игровые комнаты размещать не выше вторых этажей ТЦ — в 20 метрах от эскалаторов.

— Кто-то может сказать, что такие предложения — это популизм! — отмечает законодатель. — Но это далеко не так — это вопросы безопасности нашей страны, наших детей, нашего будущего. И реагировать на ЧП мы должны не задним числом, а стараться предупредить их возникновение.

Фото: баз- Фото Москвы Moscow-Live.ru, др- пресс-служба Заксобрания области

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