Законопроекты, ужесточающие деятельность застройщиков, приняты в первом чтении

Изменения внесены в целях повышения прозрачности деятельности застройщиков и защиты участников долевого строительства.

На пленарном заседании 24 января Госдума рассмотрела в первом чтении законопроекты, которыми вносятся существенные изменения в законодательство о долевом строительстве, а также устанавливаются новые виды штрафов для застройщиков, сообщает ЕРЗ.

Первый законопроект представляет собой поправки в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ. Он вводит единую вертикаль органов государственной власти, отвечающих за контроль в сфере долевого строительства, солидарную ответственность собственников компании застройщиков за ущерб, который может быть причинен гражданам. Также этот законопроект устанавливает контроль текущей деятельности застройщиков.

— Это исключительно важно, потому что речь идет не только о том, чтобы застройщик соответствовал каким-то требованиям на входе, что называется, в проект, но также во время каждого дня своей работы над проектом соблюдал все требования законодательства, — заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. — В случае если эти требования будут нарушены, то мы даем полномочия Фонду защиты прав участников долевого строительства, а также надзорным органам приостанавливать деятельность застройщика в части привлечения средств граждан.

По мнению депутата Сергея Катасонова, в результате принятия этого закона в стране не будет обманутых дольщиков, но «объемы возводимого жилья упадут вдвое, а цены вырастут в полтора раза».

Тем не менее, законопроект принят единогласно: за него проголосовали 424 депутата.

Другой законопроект, принятый депутатами, является спутником первого. Это изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которыми предлагается ввести серьезные штрафы за непредоставление или за нарушение порядка предоставления информации в единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС), неправомерную выдачу (или не выдачу) заключения застройщику на право привлекать средства граждан, а также за неправомерное использование наименования «специализированный застройщик» (с 1 июля этого года эта деятельность не может быть совмещена ни с какой другой).

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru