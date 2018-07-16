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Зарплаты сибиряков в первом полугодии выросли на 6 %

  • 16/07/2018
ruble

Сибирь заняла седьмую строчку среди регионов по зарплатам.

Проект HeadHunter «Банк данных заработных плат» выяснил, что происходило с зарплатами в первом полугодии 2018 года: в каких отраслях экономики зарплата росла, в каких падала, насколько изменились доходы работников разных уровней и профессий, сообщили в  пресс-службе компании.

Одним из главных выводов исследования стал тезис о том, что в первом полугодии 2018 года зарплаты практически не изменились, или выросли всего на несколько процентных пунктов в зависимости от сферы. При этом есть отрасли, которые продемонстрировали отрицательную динамику роста зарплат.

При этом, показатели динамики роста совокупного дохода сильно разнились в зависимости от федерального округа.

— Минимум по итогам квартала был зафиксирован в Санкт-Петербурге и ЛО (-2%), а максимум в Северо-Кавказском округе (13%). В число лидеров по росту дохода также вошли Центральный и Северо-Западный (оба по 7%), Сибирский (6%), Приволжский (5%) и Южный (4%) федеральные округа. В таблице также представлены абсолютные значения. Достаточно нетипичная ситуация для рынка, когда в Москве и Санкт-Петербурге не растет зарплата, а в регионах зафиксирован рост, — констатировали эксперты.

Согласно данным исследования, Сибирь оказалась на седьмом месте: средняя зарплата в регионе достигла отметки 47 598 руб.

Отрицательную динамику роста зарплат показали представители HoReCa (-3,4%) и ИТ (-0,4%), наибольший прирост ТНП непищевые (5%) и ТНП пищевые (3,9%), недвижимость (3,4%), а также химпроизводство и розница (обе отрасли по 3,3%).

— Важно отметить на примере ИТ, что даже не смотря на отрицательную динамику всей отрасли, кадры, которые отвечают за разработку ПО, программисты, тестировщики и др. вряд ли почувствовали на себе изменения. Эта профессиональная роль по-прежнему в топе зарплатного рейтинга. Вероятно, в доходе потеряли другие позиции, работающие в ИТ-сфере (это могут быть юристы, экономисты, или, например, курьеры), — подчеркнули в HeadHunter.

Чаще других компаний повышали зарплату специалистам, работающих в отраслях химпроизводство и финансы (58% и 50% компаний соответственно), больше других сокращали зарплаты в ИТ и электронике (33% и 26% соответственно), менее чувствительны к изменениям были подвержены СМИ, маркетинг, реклама, автобизнес и логистика (55%, 55% и 50% соответственно).

Эксперты подчеркнули, что традиционно в топе зарплат по профобластям лидируют разработчики ПО и специалисты из сферы девелопмента. Также высоко расположились продажи и специалисты, администрирующие базы данных. Меньше всего готовы платить кадрам, отвечающим за обеспечение чистоты и благоустройства, а также за эксплуатацию недвижимости.

Фото: pixabay.com автор- Astryd_MAD

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