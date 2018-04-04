Застройщик отремонтировал дорогу за свой счет

Ремонт дорожного полотна проезжей части улицы Волочаевской, переходящей в улицу имени Татьяны Снежиной, выполнен за счет группы компаний «Дискус.

Асфальт был произведен на собственном производстве, которое работает практически круглогодично, учитывая объемы строительства и благоустройства в компании. В общей сложности было отремонтировано более 2000 метров дорожного полотна.

— Мы ежегодно ремонтируем дороги в построенных нами микрорайонах. Делаем это по мере необходимости. Стараемся не делить на свои и чужие те дела, которые по возможности можем выполнить сами. Так было и с организацией дополнительного выезда из Плющихинского жилмассива в прошлом году, так обстоят дела и с ремонтом дорожного полотна в этом году, — прокомментировал руководитель группы компаний «Дискус» Алексей Джулай.

В этом году ямочный ремонт на Плющихинском был проведен сразу же, как только позволила погода: в минувшее воскресенье не было осадков, несмотря на выходной день, строители вышли на работу и восстановили дорожное покрытие.

Фото: пресс-служба компании