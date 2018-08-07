Завершились работы по ремонту 4,5 км трассы

Автодорога соединяет Карасук и Михайловку.

В этом году выполнен капитальный ремонт 0,5 км автомобильной дороги «3 км а/д «К-32-Михайловка — граница Алтайского края» в Карасукском районе Новосибирской области. Таким образом, завершился продолжавшийся несколько лет ремонт 4,5 км участка трассы, соединяющей г. Карасук и с. Михайловка, передает пресс-служба ОАО «Новосибирскавтодор».

Работы на объекте выполнил филиал ОАО«Новосибирскавтодор» Карасукское ДРСУ. В ходе капитального ремонта автомобильной дороги «3 км а/д «К-32-Михайловка — граница Алтайского края» на участке протяженностью 0,5 км с км 6+997 по км 7+497 реконструировано основание дорожной одежды и выполнено устройство двухслойного покрытия из асфальтобетона. Работы проведены за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий региональной госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 г.г.».

Фото пресс-службы ОАО «Новосибирскавтодор»