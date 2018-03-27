Завод «Тайра» может войти в программу реиндустриализации

Сегодня предприятие производит вентиляционное оборудование для электропоездов «Ласточка».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области Андрей Травников ознакомился с действующим производством ООО «Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра» (ООО НЭМЗ «Тайра»), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил глава региона, у завода «Тайра» давняя история, отражающая историю нашей страны, и серьёзные перспективы. Предприятие пережило 90-е годы и сегодня устойчиво стоит на ногах, постоянно находится в поиске рыночных перспектив новых продуктов, новых рынков сбыта. У предприятия есть планы по расширению производства, внедрению автоматизированных систем управления, строительству новых цехов – в частности, малярного, увеличению станочного оборудования.

Глава региона пояснил: руководство предприятия может подготовить соответствующие заявки, оформить инвестиционные проекты для включения их в программу реиндустриализации экономики региона, после чего правительство Новосибирской области решит вопрос по их поддержке. В этом случае у предприятия будет возможность воспользоваться как мерами поддержки на региональном уровне, так и рассчитывать на господдержку в рамках различных отраслевых государственных программ федерального уровня. При этом, подчеркнул врио губернатора, инициатива должна исходить от самого предприятия.

— Если мы видим, что это соответствует критериям наших региональных проектов, то достаточно оперативно принимается решение и на комиссии, и на инвестиционном совете о предоставлении региональных преференций. Если мы поймём, что это проект федерального масштаба, то будем заявлять его как флагманский проект программы реиндустриализации, — заявил Андрей Травников.

Глава региона особенно выделил тот факт, что сегодня НЭМЗ «Тайра» производит вентиляционное оборудование для электропоездов «Ласточка», изначально разработанных за рубежом.

— Это уже не импортозамещение, а полноценная локализация высокотехнологичного производства на территории России, — пояснил врио губернатора.

ООО НЭМЗ «Тайра» специализируется на разработке и производстве вентиляционного оборудования самого различного назначения – от малых бытовых образцов до крупных промышленных вентиляторов, производит стандартные промышленные вентиляторы, воздуховоды, калориферы и др.

Динамика производственных показателей ООО НЭМЗ «Тайра» за последние годы имеет положительный характер: объём производства продукции в 2016 году составил 863,3 млн рублей, в 2017 году – 1,2 млрд рублей, в 2018 году прогнозируется на уровне 1,3 млрд. рублей. Отчисления в бюджеты всех уровней за 2017 год составили 157,7 млн рублей (из них 19,3 млн в бюджет Новосибирской области). Сохранение этой динамики ожидается и в 2018 году.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области