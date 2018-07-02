Завтра в Новосибирск с рабочим визитом прибудет вице-премьер России Максим Акимов

Он проведет совещание по вопросам развития дорожно-транспортной отрасли Новосибирской области.

Заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов проведёт совещание по вопросам развития дорожно-транспортной отрасли Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В совещании примут участие Министр транспорта России Евгений Дитрих, глава Новосибирской области Андрей Травников, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов, руководители профильных министерств и ведомств Новосибирской области и г. Новосибирска.

Отмечается, что в ходе совещания состоится презентация Международного форума технологического развития «Технопром-2018».

Вице-премьер РФ Максим Акимов также посетит Технопарк Новосибирского Академгородка и выставочный центр Сибирского отделения Российской Академии Наук.

Фото: пресс-служба ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»