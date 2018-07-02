Завтра в Новосибирск с рабочим визитом прибудет вице-премьер России Максим Акимов

Он проведет совещание по вопросам развития дорожно-транспортной отрасли Новосибирской области.
Заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов проведёт совещание по вопросам развития дорожно-транспортной отрасли Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В совещании примут участие Министр транспорта России Евгений Дитрих, глава Новосибирской области Андрей Травников, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов, руководители профильных министерств и ведомств Новосибирской области и г. Новосибирска.
Отмечается, что в ходе совещания состоится презентация Международного форума технологического развития «Технопром-2018».
Вице-премьер РФ Максим Акимов также посетит Технопарк Новосибирского Академгородка и выставочный центр Сибирского отделения Российской Академии Наук.
Фото: пресс-служба ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
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