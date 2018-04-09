Земельные участки под знаковые инфраструктурные объекты зарезервируют заблаговременно

Это позволит ограничить оборот этих земельных участков, не допустить лишних трат и срыва сроков строительства.

В регионе провели глобальную ревизию документов территориального планирования регионального и муниципального уровня. Об её итогах на оперативном совещании 9 апреля главе региона Андрею Травникову доложил врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Согласно поручению врио губернатора, которое он дал министерству строительства региона в середине января, в этих документах должны быть предусмотрены инфраструктурные и социальные объекты. Внесение соответствующих изменений позволит резервировать земельные участки или накладывать ограничения на оборот этих земельных участков в будущем, сообили в пресс-службе регионального правительства.

— Предпосылки к этому были, — заявил Андрей Травников. — В своё время нарушения были выявлены, в том числе и правоохранительными органами, на территории Барышевского сельсовета Новосибирского района. Нам известны факты, когда под будущую реализацию важного инфраструктурного объекта, такого как Восточный обход, очень оперативно была создана частная фирма, которая начала активно заниматься скупкой земельных участков под будущую трассу этого объекта.

Глава региона подчеркнул, что подобные прецеденты приводят как к дополнительным расходам бюджетов разных уровней, так и к затягиваю сроков реализации объектов. Именно поэтому заблаговременное резервирование земельных участков под строительство знаковых социальных и инфраструктурных объектов важно как для четкого планирования сроков реализации проектов и эффективного использования земельных ресурсов, которыми обладает Новосибирская область, так и для собственников земельных участков, если они находятся в частной собственности.

— Владельцы земли должны понимать, что в будущем все равно на их территории будет проходить газопровод, дорога, будет строиться объект. И, соответственно, они должны будут планировать свой бизнес исходя из этой перспективы, — сказал врио губернатора Андрей Травников.

Глава министерства строительства сообщил, что министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области был предоставлен перечень автомобильных дорог, необходимый для внесения изменений в схему территориального планирования Новосибирской области относительно существующих и планируемых автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона предоставило схему газоснабжения Новосибирской области. Подготовку предложений по внесению изменений в схему территориального планирования Новосибирской области в части объектов газоснабжения планируется завершить до 30 июня. Срок утверждения изменений в части объектов газоснабжения — декабрь 2018 года.

Также ревизию документов территориального планирования провели 30 муниципальных районов, пять городских округов, 26 городских поселений Новосибирской области. Выяснилось, что 34 муниципальным образованиям необходимо внести изменения в документы территориального планирования; 23 сообщили об отсутствии такой необходимости; четыре муниципальных образования не предоставили данные. Это администрация города Купино Купинского района; администрация рабочего поселка Дорогино Черепановского района; администрация рабочего поселка Коченево Коченевского района и администрация рабочего поселка Линево Искитимского района.

В пресс-службе подчеркнули, что по итогам доклада были обозначены основные задачи: в срок до 30 апреля сформировать дорожные карты по внесению изменений в документы территориального планирования. До 31 мая сформировать дорожные карты по подготовке документации по планировке территории. В срок до 30 июня надо определить объёмы финансирования проектных работ, сроки исполнения мероприятий по бюджетному сопровождению, в том числе субсидирование муниципальных образований из бюджета Новосибирской области.

Глава области акцентировал внимание на том, что под особым контролем должна быть реализация знаковых социальных проектов, например, спортивных. В ближайшее время в нашем регионе планируется строительство волейбольного центра и ледового дворца спорта.

— Появление таких объектов вызовет повышенный интерес к прилегающим территориям. Наша задача — в интересах города внимательно посмотреть, что происходит вокруг земельных участков, прилегающих к будущим объектам и спланировать гармоничное развитие этих территорий, не допустить появления объектов, которые не будут укладываться в общую концепцию, — поставил задачу Андрей Травников.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области