Зерно в Китай повезут контейнерами

Основными операторами перевозок будут ООО «АСК» (Новосибирск) и ПАО «Трансконтейнер».

Первый ускоренный контейнерный поезд с грузом рапса из Западной Сибири в воскресенье (24 декабря 2017 года) прибыл на станцию Эрлянь-Хото китайской провинции Внутренняя Монголия. В составе поезда — пятьдесят 40-футовых международных контейнеров.

В поставке масличной культуры для Китая приняли участие хозяйства Новосибирской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев. Первоначально рапс аккумулировался на Черепановском и Алейском элеваторах, там происходила сортировка и погрузка 50-килограммовых мешков с рапсом в контейнеры. Затем контейнеры доставлялись на терминал ПАО «Трансконтейнер» станции «Клещиха» ЗападноСибирской железной дороги, где происходило формирование поезда. Столь сложная логистика объясняется необходимостью сосредоточения большого объёма рапса из различных регионов в одном месте, но впоследствии местом может стать любой сертифицированный элеватор. Кроме того, в КНР на ввоз рапса установлена квота, и потому подготовка документов находится под особым контролем — как со стороны руководства провинции Внутренняя Монголия, так и минсельхоза Новосибирской области и Алтайского края. На территории Западной Сибири сертификатом грузоотправителя располагает транспортная компания ООО «АСК» (Новосибирск), которая совместно с ПАО «Трансконтейнер» выступила основным организатором и оператором перевозки.

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— Контейнерные перевозки, несмотря на всю очевидную выгоду, ранее не использовались при перевозке сельхозпродукции на экспорт, — отметил генеральный директор транспортной компании «АСК» Павел Захаров. — Однако сегодня сложилась ситуация, когда вагонный парк в основном задействован на доставке нового урожая в порты европейской части России, есть острый дефицит вагонов для перевозки сельхозпродукции из Сибири. Кроме того, заявка вагона в международном сообщении производится за месяц со 100% предоплатой, а заявка на подачу контейнера может быть подана всего за трое суток с отсрочкой платежа, контейнеры в наличии есть всегда. В пользу перевозки контейнерами выступает и скорость доставки: до станции Эрлянь-Хото вагон идёт около 20 дней, а ускоренный контейнерный поезд проходит это расстояние за неделю, что значительно повышает оборачиваемость денежных средств. В наших планах на 2018 год — еженедельная отправка в Китай скоростных поездов, состоящих из 40-60 контейнеров. У компании большой опыт работы в сфере железнодорожного транспорта, в настоящее время «АСК» ежемесячно отправляет на экспорт в Китай около 200-300 контейнеров в месяц с пиломатериалом и другими грузами.

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При отправке сельхозпродукции на экспорт производители могут воспользоваться компенсацией фактически понесенных затрат, предоставляемых АО «Российский экспортный центр». При транспортировке железнодорожным транспортом (или автомобильным, но в сочетании с железнодорожным) на внешние рынки размер компенсации составляет 100000 рублей на 40’ контейнер. Стоимость доставки контейнера (вес груза до 26 тонн) до станции Эрлянь-Хото (Китай) из города Новосибирска по железной дороге в настоящий момент составляет около 90000 рублей плюс автодоставка контейнера до места погрузки.

— Сегодня одной из самых выгодных культур для экспорта в Китай становятся семена подсолнечника, — отметил также Павел Захаров. — Квоты на его поставку нет, а спрос в Китае на растительное масло достаточно высок. Китайские компании готовы оплачивать поставку товара раскрытием банковского аккредитива сразу после подтверждения факта отгрузки. Сейчас мы рассматриваем возможность создания региональных центров, в которых представители хозяйств смогут получить информацию о графике отправления контейнерных поездов на экспорт в Китай, а также консультации наших специалистов о порядке оформления необходимых документов.

➥ Экспорт больше, чем кажется

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Транспортно-логистическая компания «АСК» осуществляет мультимодальные перевозки грузов по всей территории России, а также организует доставку груза в Китай и Юго-Восточную Азию.

Станислав Белых

Фото: пресс-служба компании