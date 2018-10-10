Жилой комплекс «Аэропорт» в Заельцовском районе: ваш путь домой

СК «ВИРА-Строй» представляет новый проект с выгодным расположением вблизи центра города и оригинальной концепцией для любителей путешествий.

Жизнь часто сравнивают с большим путешествием, и каждый в этой метафоре находит свой смысл. Но каким бы захватывающим ни был маршрут, сколько бы открытий и встреч не случалось на пути, каждый путешественник возвращается домой — и получает при этои не меньше удовольствия!

Строительная компания «ВИРА-Строй» представляет новый проект жилого комплекса «Аэропорт», в котором дух путешествий соседствует с домашним уютом. Приглашаем пассажиров, а точнее будущих жителей, поближе познакомиться со схемой нашего «Аэропорта»!

Локация: Заельцовский район

Строительный адрес: ул. Аэропорт 1/1

Такой же впечатляющий, как самолёт!

Двигаясь по Красному проспекту словно по взлётно-посадочной полосе, вы увидите здание аэропорта «Новосибирск-Северный», который ещё пятьдесят лет назад был единственным в городе. Сейчас он не встречает самолёты, но выглядит романтично и очаровательно — в планах сохранить здание как культурный объект.

Именно аэропорт, игравший когда-то большую роль в жизни Новосибирска, подарил название не только улице и микрорайону вокруг него, но и новому объекту крупного застройщика «ВИРА-Строй», известного в городе проектами «Матрёшкин Двор», «Аврора», «Лето» и «Свобода».

Жилой комплекс «Аэропорт» — это дом из четырёх подъездов, причём первые две секции — 12-этажные, а третья и четвёртая — 13-этажные. По замыслу застройщика, на первых этажах 1 и 2 секций будут расположены детские культурно-спортивные и досуговые учреждения.

В отличие от романтичного здания аэровокзала, выполненного в стиле сталинского ампира, ЖК «Аэропорт» восхищает изяществом формы, плавными, но строгими линиями — как у настоящего самолёта, который, к слову, изображен на доме. Глубокая синева, яркая лазурь, чистый белый —небесные цвета на фасаде в сочетании с витражным остеклением выглядят футуристично и вдохновляюще.

Комплекс возводится по технологии КУБ-2,5 с кирпичным заполнением, которая идеально подходит для многоэтажного строительства и успешно применяется компанией «ВИРА-Строй». Важно, что стены между квартирами будут сделаны из кирпича – это прямым образом влияет на звукоизоляцию.

Внутреннее благоустройство подъездов выполнено в тематике настоящего аэропорта: маршруты на стенах, указатели выходов, просторные холлы — словно в терминале! В подъездах предусмотрены места для консьержей, хранения колясок и велосипедов, а также сквозные проходы (на обе стороны дома — во двор и на парковку).

Квартиры с видом на небо

Любоваться на пушистые и густые, как молочная пена, облака из иллюминаторов — одно из любимых занятий путешественников. Жители комплекса «Аэропорт» смогут встречать рассветы и смотреть потрясающие закаты из окон своих квартир, и им не будет ничего мешать — высота окружающих домов не превышает 5 этажей.

Секции дома отличаются не только этажностью, но и количеством квартир на этаже и их планировочными решениями.

Секции 1 и 2:

12 этажей (жилых — 11),

6 квартир на этаже,

33,4 кв.м — минимальная площадь квартир,

77,37 кв.м — максимальная площадь квартир.

Всего в этой части дома будет 132 квартиры: полноценные одно-, двух- и трехкомнатные — просторные и с разнообразными планировками.

Секции 3 и 4:

13 этажей,

10 квартир на этаже,

24,4 кв.м — минимальная площадь квартир,

55,6 кв.м — максимальная площадь квартир.

В этой части дома будет 260 квартир: студии, одно- и двухкомнатные — с более компактными площадями.

Все квартиры имеют просторные лоджии, высокие потолки 2,7 м и сдаются с отделкой «под ключ». Цена квадратного метра начинается от 50 000 рублей.

Лётное поле

Возвращаясь из дальних городов и стран, пилоты первым делом видят огоньки на взлётно-посадочной полосе. Жителей комплекса «Аэропорт» будет встречать концептуальное придомовое пространство. В целях безопасности есть «досмотр»: территория огорожена.

Двор комплекса «Аэропорт» станет, пожалуй, одним из самых интересных и творческих в городе. Здесь будут две игровые площадки для детей разного возраста, зоны для отдыха и занятий воркаутом, пешеходные дорожки с уличным освещением, а также оригинальные арт-объекты в тематике путешествий. Яркие флюгеры, ловящие попутный ветер, большой чемодан с бирками из разных стран, объёмные буквы с названием комплекса — эти арт-объекты, несомненно, станут символами ЖК «Аэропорт»!

Северные ворота города

Развитая инфраструктура микрорайона — безусловный плюс для будущих жителей комплекса «Аэропорт». В пешей доступности находятся три школы, четыре детских садика, продовольственные магазины с необходимыми товарами. В пяти минутах ходьбы расположены две остановки общественного транспорта («Городской аэропорт» и «Байкальская»), всего 3 минуты потребуется, чтобы доехать до гипермаркета «Гигант». В сквере им. Чаплыгина можно приятно провести время, гуляя по тропинкам, а для любителей романтичных вечеров неподалеку работает летний кинотеатр под открытым небом. Впрочем, близость к площади Калинина (всего 2,5 км) позволяет жителям ЖК «Аэропорт» свободно двигаться в любых направлениях города.

Кроме того, градостроительный совет мэрии ещё в 2011 году одобрил план развития территории микрорайона, согласно которому предполагается комплексное развитие и строительство объектов жилого, культурного и делового назначения. Учитывая близость к центру города, замыслы и масштабы, есть все основания утверждать, что ЖК «Аэропорт» находится в перспективном и очень привлекательном месте, которое называют северными воротами Новосибирска.

Экипаж компании «ВИРА-Строй» приветствует вас на борту нового жилого комплекса и желает приятного путешествия домой!

Официальный представитель застройщика: VS-Недвижимость.

Проектная декларация размещена на сайте vira-stroy.ru и на наш.дом.рф

Фото: предоставлены пресс-службой компании