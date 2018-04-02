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Жители деревень стали чаще пользоваться услугами сервисов онлайн-кредитования

  • 02/04/2018
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В 2017 году сервисы онлайн-кредитования выдали в России микрокредитов на 30,3 млрд руб.

Среди пользователей сервисов альтернативного кредитования выросла доля клиентов из небольших городов и сел, следует из исследования MoneyMan. Доля Москвы и Петербурга в портфеле выданных займов в 2017 году таких сервисов упала с 31,9 % до 28,7 %. Доля Новосибирска в 2017 году составила 2,08 % от общего портфеля, в 2016 году — 2,25 %.

Отмечается, что сервисы онлайн-кредитования в 2017 году в России выдали микрокредитов на 30,3 млрд руб., что больше, чем в прошлом году почти на 70 %.

По данным Центробанка, доступность традиционных кредитных организаций в России падает несколько лет подряд. Количество отделений кредитных организаций в 2016 году уменьшилось на 8,7 %, банкоматов с функцией выдачи наличных за 2016 и 2015 годы стало меньше на 9 %. Дистанционные финансовые услуги смогут компенсировать это падение, следует из обзора ЦБ.

На рост доли заемщиков из небольших городов влияет сразу несколько факторов, указывает генеральный директор MoneyMan Ирина Хорошко:

— Уровень финансовой и компьютерной грамотности населения растет с каждым годом, услугами интернет-сервисов пользуются люди старшего поколения и наиболее консервативные клиенты.

— В мегаполисах рынок уже поделен, конкуренция достигла пиковых показателей, поэтому игроки выходят на новые территории.

— Продолжает расти уровень проникновения интернета, пользователями сервиса становятся те, у кого раньше не было возможности выйти в сеть.

По словам Хорошко, сервисы онлайн-займов иногда становятся единственной возможностью решить насущные проблемы в отдаленных территориях, где нет традиционной банковской инфраструктуры.

— При сокращении банкоматов и отделений интернет-сервисы будут продолжать увеличивать свою долю в регионах, доля двух столиц и мегаполисов в общей структуре выданных займов будет снижаться по мере продвижения компаний вглубь страны, — считает Хорошко.

Фото: pixabay.com, автор- Astryd_MAD

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