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Жители Новосибирской области потратили по картам через интернет 45 млрд рублей

  • 29/12/2017
карта

Доля взрослых сибиряков, которые пользуются интернет-банкингом и мобильным банкингом, возросла до 37,5%.

За девять месяцев 2017 года жители региона совершали операции с платежными картами через интернет 32 млн раз, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также выросла и общая сумма платежей через интернет, за 9 месяцев 2016 года она составила только 22,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

По данным ежегодного Обзора состояния финансовой доступности в Российской Федерации, который провел Банк России, доля взрослых сибиряков, которые пользуются интернет-банкингом и мобильным банкингом, возросла с 33,2% в 2016 году до 37,5% в 2017 году.

— Все больше людей привыкают рассчитываться картами онлайн и доверяют такому способу оплаты покупок. При использовании платежных карт – как в интернете, так и в терминале на кассе в магазине — необходимо соблюдать простые правила безопасности. Важно помнить, что банковская карта – фактически кошелек для ваших денег, и обращаться с ней нужно соответственно, — прокомментировала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Сохранить деньги на карте и в обычное время, и в предновогодней суете помогут пять простых правил:

Не выпускайте свою карту из вида, когда расплачиваетесь ею в магазине или кафе

Злоумышленником может оказаться продавец или официант. Во время расчета он сфотографирует нужные данные на вашей карте, а после расплатится ею в интернете. Для оплаты в некоторых онлайн-магазинах достаточно тех данных, что есть на карте – ее номера, срока действия и кода проверки подлинности (три цифры на обороте карты).

Никому не сообщайте персональную информацию и данные своей карты

Никому не говорите ПИН-код вашей карты и код проверки подлинности карты – последние три цифры на ее оборотной стороне. Даже сотрудники банка не вправе выяснять у вас эти данные. Если кто-либо пытается их узнать, будьте уверенны – это мошенник.

Подключите СМС-уведомления, чтобы контролировать все операции

С помощью СМС-оповещений об операциях по карте вы сразу узнаете о платеже, который вы не совершали, и сможете быстро отреагировать: заблокировать карту и опротестовать операцию.

Установите антивирусные программы на смартфон или компьютер, если пользуетесь мобильным или интернет-банком

Никогда не проходите по ссылкам из СМС или почты от неизвестных отправителей. Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека или организации, не спешите открывать их.

Не доверяйте сообщениям о блокировке карты или списании средств

Лучше уточните эту информацию в вашем банке. Допустим, вам пришло СМС-сообщение, что ваша карта заблокирована, с номером телефона, по которому нужно позвонить для уточнения деталей. Позвонив, вы попадете в фальшивую службу банка, где вас будут убеждать сообщить данные карты или подойти к ближайшему банкомату и произвести операции. Выполнив указания злоумышленников, вы откроете им доступ к вашему счету. Не перезванивайте по указанным в СМС номерам. На вашей карте указан номер телефона для связи с банком – позвоните по нему и уточните все детали. Или обратитесь к сотрудникам ближайшего отделения банка.

Что делать, если вы все-таки столкнулись с мошенничеством?

  • Как можно скорее позвоните в банк, сообщите о мошеннической операции и заблокируйте карту. Номер телефона есть на обороте карты, его нужно сохранить в телефоне на случай кражи карты.
  • Обратитесь в отделение банка и попросите выписку по счету. Напишите заявление о несогласии с операцией. Сохраните экземпляр заявления с отметкой банка о приеме.
  • Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о хищении.

Банк рассмотрит заявление в течение 30 дней (в течение 60 дней, если операция была международной). Банк проведет служебное расследование и решит вопрос о возмещении ущерба. Если вы соблюдали меры безопасности и сообщили в банк согласно форме, предусмотренной Договором с банком, не позже, чем через сутки после списания денег, то можете рассчитывать на возмещение. Однако если вы сами сообщили злоумышленникам ПИН-код или код из СМС, необходимый для подтверждения платежа, банк не вернет вам деньги.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

 

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