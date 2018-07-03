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Жители села Лекарственное против мусоросортировочного полигона

  • 03/07/2018
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Представители инициативной группы добились встречи с представителями правительства региона.

Врио заместителя председателя правительства Сергей Сёмка провёл встречу с инициативной группой общественников с. Лекарственное Мирновского сельсовета Тогучинского района, на которой обсуждались вопросы выбора территории для возможного варианта размещения мусоросортировочного комплекса, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Представители инициативной группы жителей с. Лекарственное Мирновского сельсовета выразили обеспокоенность возможным вредным воздействием на окружающую среду, в том числе водоёмы и воздух близлежащих территорий в случае размещения мусоросортировочного комплекса в границах Репьёвского и Мирновского сельсоветов, в 4,7 км от с. Лекарственное Мирновского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Данный вариант размещения в числе других был предложен экспертами и активистами-экологами – членами действующей при региональном правительстве рабочей группы по выработке подходов к созданию региональной системы обращения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области.

Выбрано новое место для мусорного полигона

Сергей Сёмка подчеркнул, что началу строительства комплекса в обязательном порядке предшествует работа по всестороннему изучению территории, на которой планируется разместить данный объект.

— Проводятся геологические, сейсмологические, экологические и прочие необходимые исследования, изучается возможное влияние объекта на реки, почвы, животный мир, и эти исследования ещё не завершены. Кроме того, в настоящее время согласно законодательству невозможно окончательно определиться с земельным участком под мусоросортировочный комплекс без обсуждения с жителями близлежащих территорий. Когда участок будет выбран, будут проведены общественные слушания, — отметил врио зампреда правительства региона.

Принявший участие во встрече заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко прокомментировал, что в настоящее время в силу действующего законодательства невозможно устройство морально и физически устаревших и вредных для жителей и окружающей среды мусорных свалок.

— Гусинобродская свалка, волевое решение о закладке которой было принято ещё в 1960 году, в совершенно других условиях, во всех отношениях устарела, — пояснил Юрий Марченко. — Сегодня подобные решения законодательно невозможны, предполагается строительство современного мусоросортировочного комплекса с соблюдением новейших технологий.

Одним из предложений, выработанных в ходе встречи, стало предложение общественников рассмотреть возможность размещения мусоросортировочного комплекса на другом участке, оптимально подходящем для данных целей. В частности была предложена территория в Тогучинском районе, расположенная на возвышенности удалённо от водоёмов.

Врио руководителя департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов, также принявший участие во встрече, подчеркнул, что для определения возможного участка размещения мусоросортировочного комплекса изначально потребуется проведение ряда исследований.

— Любой предложенный участок будет проверен на наличие государственного лесного фонда, водоёмов, территорий, находящихся в частной или федеральной собственности и так далее, — прокомментировал Роман Шилохвостов.

Участники встречи пришли к соглашению о том, что в работе по отбору нового участка для предложения для возможного размещения мусоросортировочного комплекса примут самое активное участие представители инициативной группы с. Лекарственное.

Напомним, что в настоящее время существует три площадки в Новосибирской области, рассматриваемые в качестве вариантов размещения мусоросортировочного комплекса: в границах Репьёвского с/с Тогучинского района, Раздольненского с/с Новосибирского района и с. Ярское Плотниковского с/с Новосибирского района. Решение по размещению комплекса ни на одной конкретной площадке в настоящее время не принято.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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