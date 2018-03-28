«Живые города» — будущее мегаполисов

В рамках сессии будут обсуждаться вопросы о развитии живых городов.

В рамках международного форума «Городские технологии», который пройдёт в Экспоцентре 5-6 апреля, пройдет секция – «Живые города». Эта национальная инициатива объединяет экспертов, практиков и всех заинтересованных в инновационном развитии городов России. Цель сообщества — 1000 живых городов к 2035 году, сообщили организаторы форума.

В первый день форума спикеры в рамках сессии поднимут вопросы о развитии живых городов с помощью самого сильного внутреннего ресурса любого мегаполиса — горожан:

— Как объединить горожан, власть и бизнес для развития городов: инструменты, кейсы;

— Технологии вовлечение горожан в развитие территории;

— Соучаствующее проектирование городских пространств;

— Совместное проектирование коммуникационных инструментов.

Второй день будет актуален для бизнес-аудитории. Спикеры расскажут о новых трендах и инновациях в управлении, о тренде «живых компаний» и собственном опыте внедрения инновационных практик в бизнес.

Организаторы форума — мэрия города Новосибирска, Сибирское отделение Российской академии наук.

Организационные партнеры: Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов (АСДГ); Международная Ассамблея Столиц И Крупных Городов (Маг); Национальная Инициатива «Живые города»; Российско-Сингапурский деловой совет.

Партнеры: ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»; Новосибирский Технопарк; Вузы – Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, Сибирский государственный университет путей сообщения.

Фото: предоставлено организаторами