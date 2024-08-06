1 % за эквайринг: бизнес тоже может получать кешбэк!

Банк начисляет 1 % за комиссию по торговому эквайрингу. Это до 2 000 баллов в месяц. Достаточно просто пользоваться бесплатным оборудованием для приёма платежей, предоставленным «Левобережным», и совершать торговый оборот от 200 000 рублей до 1 000 000 рублей по всем терминалам.

Кешбэк начисляется ежемесячно. Полученными баллами можно оплачивать банковские услуги, покупать сертификаты партнёров банка или менять на рубли в соответствии с правилами программы лояльности «Любимый клиент». Обмен баллов на рубли происходит через ОНЛАЙН-офис. Один балл равен одному рублю.

Акция действует до 31 декабря 2024 года. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться на сайте. Если у вас остались вопросы — специалисты банка с удовольствием ответят по бесплатному номеру 8-800-3333-555.

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Акция «Кешбэк 1% за эквайринг» действует до 31.12.2024 года для клиентов банка с динамической схемой формирования комиссии. Кешбэк начисляется баллами: 1% за уплаченную комиссию банку при обороте по каждому терминалу от 200 тыс. ₽ до 1 млн ₽, но не более 2 000 баллов в месяц. Терминалы с оборотом до 200 тыс. ₽ в начислении баллов не участвуют. Баллы можно обменять на рубли. В обмене участвуют только те баллы, которые были получены от суммы уплаченной комиссии за торговый эквайринг. Баллы не начисляются одновременно с участием в акции «Эквайринг под 0 %» или другой акции, в которой отсутствует начисление комиссии банка за транзакции по эквайрингу.