13-летний водитель Toyota устроил ДТП в Бердске

По сообщению пресс-службы регионального ГИБДД, трое подростков получили травмы в результате столкновения автомобиля с земляным валом на обочине.

13-летний подросток сел за руль Toyota и посадил в него еще двух своих 14-летних друзей.

— Автомобиль Toyota двигался по дороге без названия со стороны улицы Рогачева с правым поворотом в сторону улицы Павлова. В пути следования у дома №1 по улице Павлова совершил съезд на обочину с последующим наездом на земляной вал, — сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД по Бердску Юлия Ракунова.

В результате ДТП пострадал водитель 2009 года года рождения и два пассажира 2008 года рождения. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ведется административное расследование.

Ранее редакция сообщала о ДТП в Барабинском районе, которое привело к гибели молодой женщины, не справившейся с управлением автомобиля.