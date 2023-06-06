14-летний подросток облил сверстника бензином и поджёг его

В Москве госпитализировали 14-летнего подростка, которого облили горючей жидкостью, сообщили в столичном управлении МВД России.

По информации прокуратуры Москвы, пострадавший получил тяжёлые ожоги.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил подробности инцидента. По его словам, подросток получил серьезные травмы без умысла на то со стороны других несовершеннолетних. Дети играли на площадке и делали факелы, из-за чего все они испачкались бензином. Однако никому не пришло в голову, что пламя может перекинуться на них. Когда один из подростков пытался поджечь факел, то вместе с ним загорелся и рядом стоящий товарищ.

Ранее редакция сообщала, что подросток два дня проходил с пулей, застрявшей у него во рту.