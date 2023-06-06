18 человек умерли от отравления сидром в Ульяновской области

Количество умерших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 18, сообщает сайт регионального Минздрава.

— С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента, — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что местные жители купили алкогольный напиток в магазинах «Территория пива». Продукцию завозили в регион из Красноглинского района Самарской области. Сейчас там ведутся проверки.

Отмечается, что случаи отравления выявили и в Самарской области, где в результате отравления погибли две женщины. Кроме того, молодой человек и женщина с симптомами отравления были госпитализированы в Удмуртии.

Еще несколько случаев смерти от отравления были отмечены в Нижегородской области.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Напомним, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовом отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства.

Ранее редакция сообщала, что в регионах России ведутся поиски алкогольного напитка Мистер Сидр.