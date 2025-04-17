19 апреля ГК «Расцветай» проводит клиентский день в офисах продаж компании

Также мы расскажем:

об особых условиях покупки готового и строящегося жилья;

о специальных ипотечных программах от банков-партнеров;

о разных способах и условиях покупки от застройщика.

Проведем экскурсию по выбранному вами объекту.

Ждем вас 19 апреля с 10:00 до 17:00 по адресам:

г. Новосибирск

ул. Красный проспект, 165

ул. Ипподромская, 1/1

ул. Авиастроителей, 3/2

ул. Игарская, 18/2

ул. Кедровая, 80/1а

ул. Зорге, 230

ул. Станиславского, 25

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53/1а

п. Кудряшовский, Береговая, 1/1

*Пул апартаментов и квартир из проектов «Тайм Парк», «Лофт.Наука», эко-квартал «На Кедровой», квартал «На Игарской», квартал «Цветной Бульвар», «Расцветай на Бугринской роще», «Расцветай на Красном», квартал «Сосновый бор», «Расцветай на Зорге». Срок действия акции — с 01.04.2025 по 30.04.2025. Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», Банк «ВТБ» (ПАО), ПАО «Совкомбанк» и др.

Застройщики: ООО СЗ «Янтарь», ООО СЗ «Диадема», ООО СЗ «Расцветай на Красном», ООО «СЗ Аквамарин», ООО «СЗ «Магнолия», ООО «СЗ «Вербена», ООО «СЗ «Темпо», ООО «СЗ «Стройтех», ООО «СЗ «Антей». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Подробности уточняйте по тел. +7 (383) 255 88 22

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