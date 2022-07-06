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70-летняя пенсионерка незаконно вырубила лес на 17 миллионов рублей

  • 06/07/2022, 10:50
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70-летняя пенсионерка незаконно вырубила лес на 17 миллионов рублей
Ей грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выявили три факта незаконной вырубки хвойных пород деревьев — кедра и пихты, общим объемом около 2 тысяч кубометров, сообщает Запад24.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. В настоящее время расследование уголовного дела окончено и направлено в суд.

— Женщина, являясь индивидуальным предпринимателем и не имея разрешительных документов, осуществляла вырубку деревьев на территории особо защитных участков лесов в труднодоступной таежной местности. Незаконную рубку деревьев злоумышленница осуществляла с целью дальнейшей перепродажи. Общая сумма ущерба составила более 17 миллионов 253 тысяч рублей, на указанную сумму обвиняемой предъявлен иск, — говорится в сообщении издания.

Уголовное дело направлено в Большеулуйский районный суд для рассмотрения по существу.

Женщина находится под подпиской о невыезде.

Фото редакции

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Рубрики :

Регионы: Красноярский край

Теги : уголовное дело незаконная рубка леса


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