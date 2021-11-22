Адмирал Попов заявил, что «Курск» затонул после столкновения с подлодкой НАТО

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО, ее название известно «с вероятностью 90%», сообщил РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом.

Экс-главком Севфлота назвал версию гибели российской подлодки. По его словам, субмарина, столкнувшаяся с «Курском», следила за ним, но в условиях того состояния моря не смогла обеспечить безопасность и подошла к нему слишком близко. Попов допустил, что маневр российской АПЛ мог привести «к потере контакта».

— Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — подчеркнул адмирал.

Согласно официальной версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, АПЛ «Курск» погибла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Правительственная комиссия приняла также решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины.

Напомним, «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров – по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях Северного флота, погибли.